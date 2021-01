Sturz aus Fenster eines Pflegeheims - Witwe klagt vor BGH

Bochum. 2014 fiel ein Mann aus dem Fenster eines Bochumer Pflegeheimes und starb. Die Witwe verlangt Schmerzensgeld vor dem Bundesgerichtshof.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt am Donnerstag (14. Januar) über den Sturz eines demenzkranken Pflegeheimbewohners am 27. Juli 2014 aus dem Fenster seines Zimmers im dritten Stock eines Bochumer Pflegeheims. Der Mann war am 11. Oktober 2014 an seinen Verletzungen gestorben.

Die Witwe des 1950 geborenen Seniors fordert als Miterbin mindestens 50.000 Euro Schmerzensgeld. Ihre Begründung: Das Bochumer Alten- und Pflegeheim habe keine ausreichenden Schutzvorkehrungen getroffen. Die Notwendigkeit einer besonderen Betreuung habe wegen Lauftendenz, Selbstgefährdung, nächtlicher Unruhe und Sinnestäuschungen bestanden.

Witwe spricht von erheblicher Pflichtverletzung

Der Mann war, so die Bescheibung des Gerichts, "hochgradig dement und litt unter Gedächtnisstörungen infolge Korsakow-Syndroms sowie psychisch-motorischer Unruhe. Zudem war er örtlich, zeitlich, räumlich und situativ sowie zeitweise zur Person desorientiert." Die Witwe argumentiert, vor diesem Hintergrund sei die Unterbringung im dritten Obergeschoss in einem Zimmer, dessen Fenster leicht zu öffnen gewesen seien, eine erhebliche Pflichtverletzung.

Das Landgericht Bochum hat die Klage auf Zahlung eines Schmerzensgeldes von mindestens 50.000 Euro plus Zinsen und vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten abgewiesen. Das Oberlandesgericht Hamm folgte dieser Entscheidung. Der Sturz habe sich im normalen, alltäglichen Gefahrenbereich ereignet, der grundsätzlich der jeweils eigenverantwortlichen Risikosphäre des Geschädigten zuzurechnen sei. Der geistige Zustand des Mannes und das daraus resultierende Verhalten hätten es nicht erforderlich gemacht, Sicherungsmaßnahmen hinsichtlich der Fenster zu ergreifen.

