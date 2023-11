Bochum. Bald öffnet ein neuer Lidl in Bochum – nach vielen Verzögerungen. Zum Start gibt es jetzt weitere Details. Das erwartet die Kunden.

Diesmal soll es klappen. Am Donnerstag, 7. Dezember, unternimmt Lidl einen zweiten Anlauf, um am Standort in Bochum-Langendreer eine neue Filiale zu eröffnen. Ein erster Termin am 24. August war einen Tag vorher abgesagt worden.

Neuer Lidl in Bochum: Weitere Einzelheiten jetzt bekannt

Der neue Lidl – der zweite dann in Langendreer neben dem an der Ümminger Straße und der insgesamt 15. in Bochum – eröffnet in dem umgebauten Gebäude des früheren Real-Marktes an der Hauptstraße 212. Direkt neben dem mächtigen Turm der früheren Müser-Brauerei, in dem unten die Disco Matrix beheimatet ist. Der Real war im November 2021 nach 45 Jahren geschlossen worden.

Als Nachfolger war zunächst nur Edeka im Gespräch. Dieser sollte nach ein paar Monaten Umbauzeit eigentlich schon im April 2022 eröffnen. Dies ist bis heute nicht geschehen – nach Angaben von Edeka, weil der Eigentümer die baulichen Voraussetzungen dafür nicht geschaffen habe. Auch jetzt gibt es noch kein Datum für den Startschuss. Daniel Driller, Inhaber des Edeka an der Castroper Straße, hält aber weiterhin an dem Plan fest, in Langendreer einen zweiten Supermarkt zu eröffnen.

Lidl will in Bochum Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen

Bei Lidl hingegen scheint soweit alles vorbereitet, dass es am 7. Dezember losgehen kann. Die neue Filiale, so das Unternehmen, soll auf dem neuesten Stand der Technik sein. Mit einer ökologischen Bauweise wolle man zudem Energie sparen und Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen.

Den Kunden ist aber vor allem wichtig, dass sie in Langendreer-Dorf endlich wieder eine weitere Einkaufsmöglichkeit haben. Denn außer dem Netto an der Alten Bahnhofstraße gibt es dort nichts, seit vor einem Jahr auch der Rewe im Carré geschlossen hat.

Für den Tag der Eröffnung kündigt Lidl-Verkaufsleiter Simon Wodetzki in der Öffnungszeit zwischen 7 und 21 Uhr viele Angebote an, dazu Heißgetränke und Gebäck von der Back-Theke. Von 10 bis 18 Uhr darf man am Glücksrad drehen und von 10 bis 16 Uhr können sich Kinder schminken lassen.

Bochumer Bezirksbürgermeister sitzt an der Lidl-Kasse und kassiert für guten Zweck

Zur Neueröffnung nimmt Bezirksbürgermeister Dirk Meyer (SPD) gegen 10.30 Uhr für den guten Zweck an der Lidl-Kasse Platz und zieht eine Zeit lang die Einkäufe der Kunden über den Scanner. Die gesamten Einnahmen dieser Aktion spendet Lidl an die Bochumer Ehrenamtsagentur.

Durch die neue Filiale entstehen laut Lidl 35 neue Arbeitsplätze in Bochum. Die Verkaufsfläche beträgt 1300 Quadratmeter.

