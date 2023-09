Bochum-Riemke. In Bochum hat die Stadt einen Kinderspielplatz ganz neu gestaltet. Die Wünsche der Kinder wurden komplett umgesetzt, doch das kostete.

Kinder, die in der Nähe des Hannibal-Einkaufszentrums wohnen, können sich freuen: Der Kinderspielplatz Riemker Straße in Bochum-Riemke ist nach seinem nun abgeschlossenen Umbau um einige Attraktionen reicher. Die kleinen Besucher hatten im Vorfeld der Umgestaltung mit entscheiden können, wie „ihr“ Platz am Ende sehen soll. Und siehe da: So gut wie alle Wünsche hat die Stadt umgesetzt.

Neuer Kinderspielplatz in Bochum: Das hat er zu bieten

So ist jetzt im vorderen Bereich ein neuer Sandspielbereich mit einem neuen Sandspielhaus für jüngere Kinder entstanden. Podeste auf unterschiedlicher Höhe, ein Rampenaufgang, eine Rutschstange, Sandrohre und ein Sandkran bieten unterschiedlichste Spielmöglichkeiten. Der Spielplatz ist als Holzhäckselfläche mit verschiedenen Schaukeln umgestaltet worden. Eine Liegeschaukel beispielsweise bietet ein inklusives Schaukelangebot für Kinder mit Handicap.

Außerdem ist eine besondere Kletteranlage eingebaut worden. Diese ist in sich beweglich: Mehrere Kinder können ihre Bewegungen gegenseitig beeinflussen. Eine Drehscheibe im hinteren Spielplatzbereich ergänzt das Spielangebot.

Die neue, asphaltierte Basketballfläche bietet nun einen festen Untergrund. Auf der großen Wiese gibt es Mini-Bolzplatztore. Der Spielplatz ist barrierefrei erreichbar und die Wegeflächen auf dem Gelände sind erneuert worden. In den Randbereichen bieten eine Bank und eine Liegebank Eltern und Großeltern, die die Kinder begleiten, neue Sitzmöglichkeiten. Die Kosten für den Umbau liegen bei rund 110.000 Euro.

Am Spielplatz musste was getan werden, weil in die Jahre gekommen war: Er wurde in den 60er Jahren gebaut, schätzt Holger Pascheka vom Grünflächenamt. Er selbst hatte ihn vor gut 16 Jahren modernisiert. Bei den Arbeiten jetzt sollten anfangs „nur“ 77.500 Euro investiert werden. Nun ist die Maßnahme doch teurer geworden.

