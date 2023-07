Neuer Chor: Junger Leiter begeistert mit frischen Ideen

Bochum-Hamme. Lukas Zschorlich tritt beim Neuen Chor Bochum die Nachfolge von Sebastian Voges an. Die Proben fürs große Konzert im Musikforum laufen bereits.

Der Neue Chor Bochum hat einen neuen Leiter: Lukas Zschorlich (25) gibt in der traditionsreichen Sängervereinigung fortan den Takt vor. Er tritt damit die Nachfolge von Sebastian Voges an, der den Chor 26 Jahre lang leitete und Ende des vergangenen Jahres aus Altersgründen ausschied. Bei einem Konzert, das am 6. Oktober im Anneliese-Brost-Musikforum in Bochum geplant ist, gibt der junge Dirigent seinen Einstand.

Neuer Chor Bochum probt für Auftritt im Musikforum

Seit 76 Jahren ist der Neue Chor im kulturellen Leben der Stadt fest verankert. Gegründet 1947 als „Junger Chor der Stadt Bochum“, fanden die ersten Proben noch bei Mutter Wittig in der Innenstadt statt, später diente der Sitzungssaal des Rathauses als Treff. Eine enge Zusammenarbeit wird seit vielen Jahren mit den Bochumer Symphonikern gepflegt. Aktuell besteht der Chor aus etwa 50 Mitgliedern. Auf dem Programm steht vornehmlich geistliche Chormusik vom 16. bis zum 20. Jahrhundert.

Die Mitglieder des Neuen Chores treffen sich jeweils dienstags zu den Proben im Gemeindehaus der Kreuzkirche in Bochum-Hamme. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Lukas Zschorlich bringt für seine neue Aufgabe vielfältige Erfahrungen als Chorleiter, Sänger und Komponist mit. Der Gymnasiallehrer und Masterstudent im Fach Chorleitung an der Folkwang-Uni begeistert die Sängerinnen und Sänger mit seiner schwungvollen Probenarbeit und vielen unkonventionellen Ideen.

Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen

„Sie versprühen den Willen, immer wieder Neues zu entdecken und dabei das höchstmögliche Niveau zu erreichen“, so der neue Chorleiter, der sich freut, mit dem traditionsreichen Chor arbeiten zu dürfen. Die Proben für das Konzert unter dem Titel „Schmerz-Erlösung!?“ im Musikforum laufen bereits.

Neue Mitglieder (vor allem Sopran, Tenor und Bass) sind herzlich willkommen. Die Chorproben finden dienstags von 19.30 bis 21.45 Uhr im Gemeindehaus der Kreuzkirche, Gahlensche Straße 146-152, in Hamme statt. (sw)

Infos: hallo@neuer-chor-bochum.de

