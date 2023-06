Surfprofis präsentieren auf der Messe „Boot Düsseldorf“ die Trendsportart Wingfoilen. Eine Surfschule in Bochum bietet Kurse an. (Archivbild)

Trendsport Neue Trendsportart in Bochum: Wingfoilen am Kemnader See

Bochum. Eine Mischung aus Kite- und Windsurfen: In Bochum bietet eine Surfschule am Kemnader See Kurse in der Trendsportart an. Wann diese stattfinden.

Während das Stand-up-Paddling ein Volkssport ist, handelt es sich beim sogenannten „Wingfoilen“ um eine unbekanntere neue Sportart. Angesichts der anspruchsvollen Technik und Krafterfordernis hat es allerdings kaum Potenzial, bei der breiten Masse Anklang zu finden. Aber für Surfer ist es umso spannender.

Und nicht nur die Meere dieser Welt sind zunehmend Terrains für den Trendsport. Auch in Bochum am Kemnader See gibt es die Gelegenheit, mit Hilfe eines Wings über dem Wasser zu schweben. In der Surfschule Westufer können Interessierte das Wingfoilen in Einzelstunden kennenlernen.

Windsurfer starten in Bochum direkt auf dem Foilboard

Bei Erfahrungen im Windsurfen geht es direkt los auf dem Foilboard. Wer noch ganz am Anfang steht, macht sich zunächst auf einem großen Surfbrett mit dem Wing vertraut. „Ums Wingfoilen kommen wir im Wassersport nicht mehr herum. Gerade hier am See, wo wir im Sommer oft keinen starken Wind haben, lässt sich mit Wing, im Vergleich zum Windsurfen, richtig gut surfen und auch springen. Wingfoilen ist vom Fahrgefühl vergleichbar mit dem Wellenreiten“, erläutert Julius Isselstein von der Surfschule Westufer.

Besonders Probleme machten bei dieser Sportart die Algen im Kemnader See, die nicht immer zeitig gemäht würden. Durch den im Wasser stehenden Mast unter dem Foilboard sei das Fahren dann nicht möglich. Die Kursstunden könnten entsprechend nur individuell geplant werden, so Isselstein weiter. Interessierte finden Informationen zu den Kursen auf der Internetseite der Surfschule unter westufer-kemnade.de/wingfoilen/.

Wassersportler können beim Wingfoilen über dem Kemnader See schweben

Das Wingfoilen ist eine Mischung aus Kite- und Windsurfen. Die Surfer stehen mit einer Art „Drachen“ – dem Wing – auf einem speziellen Foilboard unter dem ein Mast mit einer Konstruktion, ähnlich eines Flugzeugträgers, befestigt ist. Schon bei leichtem Wind können die Surfer 50 bis 100 cm über dem See oder Meer „fliegen“. „Du fühlst dich wie ein Schmetterling auf dem Wasser“, lässt eine junge Frau in der Arte-Dokumenation über den schweizerischen Wingfoil-Champion Balz Müller wissen.

Des Weiteren bestehen am Kemnader See und an der Ruhr weitere Möglichkeiten Wassersport, wie Kanu fahren oder Segeln, zu betreiben. Das Segeln erlernen lässt sich beispielsweise bei der Segelsport-Interessentengemeinschaft an der Ruhr-Universität Bochum (SIRUB). Kurstermine und Angebote sind online einsehbar unter: www.sirub.com.

