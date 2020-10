Ab 19. Oktober wird an der Universitätsstraße Bochum eine weitere Baustelle eingerichtet.

Stadtwerke Neue Stromleitung am Tierheim Bochum: Baustelle an Unistraße

Bochum. Wegen Vergrößerung des Tierheims Bochum wird die Stromanbindung auf der Universitätsstraße erneuert. Fahrspuren werden gesperrt.

Die Stadtwerke Bochum beginnen am Montag, 19. Oktober, mit einer Baustelle an der Universitätsstraße in Höhe der Kleinherbeder Straße. Hintergrund ist die Erweiterung des Tierheims, hierzu muss die Stromanbindung erneuert werden.

Verkehr auf der Unistraße in Bochum kann in beiden Richtungen weiter fließen

Der Verkehr kann weiterhin in alle Richtungen fließen. Stadteinwärts wird im Bereich der Baumaßnahme die rechte Fahrspur gesperrt. Stadtauswärts wird die Rechtsabbiegerspur zur Kleinherbeder Straße gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Jahres andauern.

Weitere Nachrichten aus Bochum stehen im WAZ-Newsletter.