Bochum. Attraktiver werden soll die Innenstadt von Bochum. Dazu gehören neue Verweil- und Spielplätze. Einer soll auf dem Platz am Kuhhirten entstehen.

Bochum: Spielfläche soll den Platz am Kuhhirten aufwerten

Ein neuer Spielplatz soll die Attraktivität der Bochumer Innenstadt steigern. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung vor der Winterpause einstimmig beschlossen, einen attraktiven Kinderspielplatz auf dem Platz am Kuhhirten zu errichten, soweit dies technisch machbar ist. Die CDU-Fraktion hatte den Antrag eingebracht.

Die Verwaltung soll einen Gestaltungsvorschlag ausarbeiten, wie auf der Fläche ein attraktives Spiel- und Bewegungsangebot für Kinder geschaffen werden kann. Nach den Vorstellungen der CDU soll der schon bestehende Wasserlauf in die Spielfläche einbezogen werden. „Mit dieser Umgestaltung soll die Aufenthaltsqualität für Familien in der Innenstadt verbessert werden“, so Fraktionsvorsitzender Christian Haardt. Er hoffe, dass die Verwaltung im nächsten Jahr einen ersten Gestaltungsvorschlag vorlegt.

Aufenthalt an einem lebhaften Ort

Eine Befragung der Initiative Bochumer City (IBO) hatte ergeben, dass sich die Bochumer Grünflächen, Bänke und Kinderspielflächen in zentraler Lage wünschen. Und das sollte, so die CDU, „an einem lebhaften Ort" wie dem Platz am Kuhhirten entstehen, der für Veranstaltungen nicht benötigt werde. Haardt: „Dies ist nur ein erster Schritt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Es gilt auch weitere Plätze im Innenstadtbereich zu finden, die für eine solche Nutzung in Frage kommen – so etwa der Husemannplatz." Dass ein attraktiver Spielplatz gut angenommen werde, zeige allein der neue Spielplatz im Tierpark Bochum.