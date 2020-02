Prinz-Regent-Theater: Neue Bestuhlung nach fast 30 Jahren

Im Prinz-Regent-Theater sind sie nach der begeisternden „Meisterklassen“-Premiere über das Leben von Maria Callas noch ganz happy. Da kommt schon die nächste gute Nachricht um die Ecke, und zwar in Form einer Entrümpelung: Die in die Jahre gekommene Bestuhlung des Privattheaters in Bochum wurde ausrangiert und durch eine neue ersetzt.

Fördermittel von Stadt und Land

„Dank Fördermitteln von Stadt und Land war es möglich, diese investive Maßnahme umzusetzen“, freut sich PRT-Geschäftsführerin Anne Rockenfeller. Weitere Sponsoren habe es nicht gegeben, über die Höhe der Investition wurden keine Angaben gemacht.

Die neue Bestuhlung war laut Rockenfeller dringend notwendig, denn teilweise seien die Stuhlrücken beim Anlehnen schon wegen Altersschwäche durchgebrochen. Tatsächlich stammten die von vielen als hart und unbequem eingeschätzten Sitzgelegenheiten noch aus den Anfangstagen des Prinz-Regent-Theaters, das 1991 eröffnete.

Farbe wurde speziell abgestimmt

Die Stühle sind teils gepolstert und auch höher und breiter als ihre Vorgänger. Das hat zur Folge, dass auf der Tribüne nun sechs Plätze weniger zur Verfügung stehen; insgesamt soll die Platzzahl aber gleich bleiben. Erklärte Absicht war es, mit der Optik der Bestuhlung auf die alte anzuspielen; sogar die Farbe der Beize wurde speziell angepasst.

Anne Rockenfeller, Geschäftsführerin des Bochumer Prinz-Regent-Theaters. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Wie es sich in der neuen Prinz-Regent-Reihen sitzt, kann man bei den nächsten Vorstellungen ausprobiert werden. Als da wären: „Biedermann und die Brandstifter“ am Donnerstag, 13. Februar; „Meisterklasse“ (absolut sehenswert wegen Hella-Birgit Mascus in der Rolle der Maria Callas) am Freitag, 14. Februar, sowie die mit dem Monica-Bleibtreu-Preis ausgezeichnete Stück „Die Frau, die gegen Türen rannte“ am Sonntag, 16. Februar, in dem Kinga Prytula ein furioses Solo als abgestürzte Trinkerin hinlegt.

Termine und Karten

Vorstellungsbeginn jeweils um 19.30 Uhr im Prinz-Regent-Theater, Prinz-Regent-Straße 50-60. Eintritt 16/erm. 8 Euro, Karten: 0234 / 77 11 17.

