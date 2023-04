Neue Rolltreppen für U-Bahn im Bochumer Hauptbahnhof

Bochum. Drei Rolltreppen werden in Bericht des Bochumer Hauptbahnhofs ausgetauscht. Es geht um die Erreichbarkeit der U-Bahnlinie 35.

Drei Rolltreppen zur U 35 am Ausgang Buddenbergplatz des Bochumer Hauptbahnhofs werden ausgetauscht. Wie die Bogestra mitteilt, sind die Rolltreppen bereits seit September 1989 dort im Einsatz. Bis heute konnte jede einzelne Stufe mehr als sechs Erdumrundungen zurücklegen. Jetzt läuft seit Montag, 17. April, der Austausch. Die Bogestra investiert rund 1,8 Millionen Euro, um die neuen Rolltreppen mit jeweils 199 Stufen einbauen zu können. Sie überbrücken einen Höhenunterschied von rund 17 Metern.

Erneuerung dauert etwa drei Monate

Die Erneuerung nimmt etwa drei Monate in Anspruch. In dieser Zeit müssen die Fahrgäste den Hinweisschildern folgen und nutzen die Rolltreppen im Eingangsbereich des Hbf., um zur U35/Campus-Linie zu gelangen. Die zurückgelegte Förderhöhe betrug in den zurückliegenden rund 34 Jahren übrigens 63.000 Kilometer, das entspricht 7120 Mount Everest-Gipfelanstiegen.

