Abfall Neue Regelungen am USB-Wertstoffhof in Bochum-Dahlhausen

Bochum-Dahlhausen. Auch ein Höhenbegrenzer für Fahrzeuge soll dazu beitragen, die Situation am USB-Wertstoffhof in Bochum Am Sattelgut in geordnete Bahnen zu lenken.

Der USB-Wertstoffhof Am Sattelgut ist gut besucht - was vor allem zu den Spitzenzeiten samstags und nachmittags oftmals für viele Verkehrsprobleme sorgt. Der Umweltservice Bochum hat deshalb weitere Neuerungen eingeführt.

Probleme sind bekannt in Bochum-Dahlhausen

Die Problematik dort ist bekannt: Parkplätze sind knapp, der Andrang groß, die Autofahrer und Anwohner entsprechend genervt - was schon seit geraumer Zeit für viel Kritik gesorgt hat. Der USB hat bereits mit mehreren Maßnahmen versucht, hier gegenzusteuern. Ganz neu: der Höhenbegrenzer an der Zufahrt auf das Gelände, der nur Fahrzeuge durchlässt, die maximal zwei Meter hoch sind. „So etwas haben wir auch am Wertstoffhof an der Blücherstraße in Wattenscheid, das hat sich bewährt“, so USB-Sprecher Jörn Denhard. Große Lieferwagen sollen damit von der Zufahrt abgehalten werden. Schließlich können hier nur Abfallstoffe in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden. „Die USB-Stelle an der Havkenscheider Straße steht nach wie vor allen offen“, so Denhard.

Gegen die wachsenden Verkehrsprobleme am USB-Wertstoffhof in Bochum-Dahlhausen soll auch ein Fahrzeug-Höhenbegrenzer helfen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Gegen Autofahrer, die am Wertstoffhof in Dahlhausen schräg auf dem Bürgersteig parken, wurden schon Poller gesetzt. Gegen das Verkehrschaos in den Spitzenzeiten, wenn viele Fahrzeuge auftauchen und Menschen mit Säcken und Abfall in der Hand kreuz und quer laufen - das reicht von Grünschnitt bis Sperrmüll. Und der Verkehr auf der Straße „Am Sattelgut“ ins Stocken gerät. Es hat auch schon Unfälle und gefährliche Situationen gegeben.

Nicht nur die Poller auf dem Bürgersteig gegen Falschparker sollen helfen. Auch die Einbahnstraßen-Regelung bei der Zu- und Abfahrt soll dafür sorgen, den Verkehrsfluss hier in geordnete Bahnen zu lenken. Außerdem ist die Ausfahrt (Richtung Hasenwinkeler Straße) nur nach rechts möglich. „Damit wollen wir insgesamt die Situation für alle entspannen“, so Jörn Denhard. Es geht dabei nicht nur um die Anlieferer, sondern auch um die Anwohner und alle anderen Verkehrsteilnehmer im Bereich der Straße „Am Sattelgut“.

Samstags ist besonders viel los in Bochum-Dahlhausen

Besonders an Samstagen (der Wertstoffhof ist dann von 7.30 bis 15.30 Uhr geöffnet) ist hier richtig was los, weil halt dann die meisten Leute viel Zeit haben. Generell besteht auch montags bis freitags in der Zeit von 7.30 bis 20 Uhr die Möglichkeit, Abfall abzugeben - aber besonders samstags und in der Woche ab dem späten Nachmittag knubbelt es sich dort und staut sich der Verkehr. Der USB hofft, dass die weiteren Neuregelungen in Dahlhausen dazu beitragen, die Situation Am Sattelgut zu entspannen.

Bei den Autofahrern scheinen die neuen Regelungen angekommen zu sein, entsprechende Schilder weisen ja auch darauf hin. „Es geht doch darum, die Lage hier in geordnete Bahnen zu lenken, was manchmal nicht der Fall ist. Deshalb finde ich die Maßnahmen sinnvoll“, erklärt Michael Schulze (61), der gerade mit seinem Auto vorgefahren ist, um Abfall zum Wertstoffhof zu bringen; sein Kofferraum ist voll. „Es geht doch auch darum, den Bürgern die Sache so einfach zu möglich machen, damit sie ihren Müll nicht wild in der Landschaft zu entsorgen. Schließlich ist hier die Abgabe kostenlos. Und jede Regelung, den Ablauf besser zu gestalten, ist zu begrüßen. Ich habe kein Problem damit.“

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum