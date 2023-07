Neue Kreuzung: Linksabbiegen für Radfahrer noch gefährlich

Bochum. Auf der Kreuzung vor dem Schauspielhaus Bochum ist das Linksabbiegen für Radfahrende gefährlich. Das soll sich in Kürze ändern.

Die neu gestaltete Hattinger Straße in Bochum-Ehrenfeld ist erst vor zwei Wochen freigegeben worden – aber fertig ist alles noch nicht ganz. Ein Beispiel ist die Radverkehrsführung auf der Kreuzung mit der Königsallee am Schauspielhaus. Dort ist das Linksabbiegen in zwei Fällen zurzeit nur für solche Radfahrende möglich, die sich völlig angstfrei und absolut fahrsicher in den meist dichten Kraftverkehr trauen.

„Insgesamt ist das Linksabbiegen für Radfahrer vergessen worden“, schreibt ein WAZ-Leser über die Neugestaltung der Radverkehrsführung auf dieser großen Kreuzung. Die Stadt versichert aber, dass es bald weitere Sicherheitsmaßnahmen für Radfahrende geben wird.

Der Wechsel durch den fließende Geradeausverkehr der Autos ist sehr gefährlich

Wer von der Hattinger Straße kommend nach links in die Königsallee Richtung Bermuda-Dreieck abbiegen möchte, muss zurzeit durch den fließenden Geradeausverkehr der Autos und Lkw auf die Linksabbiegerspur schwenken, was sehr gefährlich ist. Oder er steigt ab und nutzt, sein Rad schiebend, die Fußgängerampeln.

Die Hattinger Straße kurz vor der Einmündung Königsallee in Bochum: Eine Markierung fürs Linksabbiegen für Radfahrende fehlt – noch. Foto: Bernd Kiesewetter

Ähnlich ist die Lage für den, der vom Bermuda-Dreieck kommend auf der Königsallee fährt und nach links in die Oskar-Hoffmann-Straße einbiegen will. Auch in diesem Fall gibt es keine schützende Linksabbiegermarkierung. Zwar wurden für Radfahrer Kantsteine gesetzt (Protected Bike Lane), aber diese erlaubt nur die Fahrt geradeaus Richtung Stiepel und nach rechts in die Hattinger Straße.

Hinzu kommt: Der rot markierte Radweg geradeaus endet direkt am Ende der Kreuzung (an der Apotheke).

Stadt Bochum kündigt weitere Markierungen, Schilder und Ampelsignale an

Wie die Stadt auf WAZ-Anfrage mitteilt, wird sich die Situation aber in Kürze verbessern. „Die Kreuzung ist noch nicht fertig. Es fehlen noch Markierungen, Schilder und Ampelsignale. Wenn das alles da ist, ist das Linksabbiegen für Fahrräder in jede Richtung eindeutig ausgeschildert und markiert“, sagt Stadtsprecher Peter van Dyk.

Ein Haken aber bleibt: Das Linksabbiegen von der Königsallee in die Oskar-Hoffmann-Straße wird nicht direkt über die Fahrbahn möglich sein, sondern nur über eine Markierung abseits der Fahrbahn zur Rad- und Fußverkehrsampel zum Schauspielhaus hin – „weil die räumlichen Gegebenheiten keine Lösung auf der Fahrbahn erlauben“, wie es heißt.

In der nächsten Woche soll alles fertig werden.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum