Die neue Baustelle an der Stephanstraße in Bochum sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Bochum Die neue Baustelle im Bereich Lohackerstraße in Bochum sorgt für weitere Staus. Wie sich das auf den Kfz-Verkehr vor den Schulen auswirkt.

Die neue Großbaustelle Stephanstraße wirkt sich auch auf die benachbarten Straßen aus. Seit Montag, 22. Januar, ist deshalb der Abschnitt zwischen der Kreuzung Vietingstraße / Lohackerstraße und der ersten Stichstraße der Stephanstraße mit den Hausnummern 1-12 gesperrt.

Ampel- und Einbahnstraßenregelung in Wattenscheid-Westenfeld

Ampel- und Einbahnstraßenregelungen hat die Stadt Bochum eingerichtet. Ein Blick auf den Kfz-Verkehr zeigt: Es funktioniert offenbar, auch wenn es in den Spitzenzeiten, besonders am frühen Vor- und späten Nachmittag, Rückstaus gibt.

Schulen und Kita an der Lohackerstraße in Bochum

Auch im Bereich der drei Schulen an der Lohackerstraße scheint nichts aus dem Ruder zu laufen. Das jedenfalls vermittelt der Eindruck, den sich diese Redaktion am Dienstagmorgen verschafft hat. Ein großes Problem mit „Elterntaxis“ gibt es hier nicht — auch dank des mit Parkverbotsschildern freigehaltenen Haltestreifens auf der rechten Seite vor der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule und dem Hellweg-Gymnasium in Richtung Wattenscheider Hellweg; hier ist genug Raum vorhanden, damit Eltern ihren Nachwuchs zügig aussteigen lassen können vor und nach dem Unterricht.

Vor den Schulen an der Lohackerstraße in Bochum-Wattenscheid gibt es viel Kfz-Verkehr. Aber die meisten „Elterntaxis“ halten sich an die Vorschriften. Foto: WAZ

Viele Schüler kommen zu Fuß, mit dem Bus oder auf dem Rad

„Wir haben hier keine Probleme mit so genannten Elterntaxis“, betont auch Timm Jakat, stellvertretender Leiter des Hellweg-Gymnasiums. „Diese Halte-Regelung ist sehr effektiv und wird von den Eltern genutzt.“ Viele Jugendliche kämen mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Bus zur Schule, was die Verkehrslage sehr entspanne. Die neue Baustelle habe die Lage nicht verschärft.

Die meisten Eltern halten sich an die Regeln

Ähnlich sieht es auch Johannes Maneke, Leiter der Grundschule Westenfeld. „Es gibt vereinzelt Fälle, dass Eltern nicht verkehrsgerecht anhalten, um ihr Kind aussteigen zu lassen. Aber das ist hier kein generelles Problem.“ Was er vielmehr kritisiert, ist, dass Kinder, auch in Elternbegleitung, trotz der Absperrgitter über die Straße laufen und über oder durch die Gitter klettern. „Wir haben schon so oft darauf hingewiesen, das nicht zu tun aufgrund des Kfz-Verkehrs auf der Lohackerstraße. Das ist gefährlich, schließlich sind Ampeln nur wenige Meter entfernt.“

„Elterntaxis“ gibt es auch vor den Schulen an der Lohackerstraße in Bochum — große Probleme gibt es laut Schulen und Polizei hier aber nicht. Foto: WAZ

Polizei sieht keine großen Probleme

Auch die Polizei Bochum sieht derzeit keine großen Probleme. „Der Bereich gestaltet sich unauffällig. In den Jahren 2021 bis 2023 sind bei uns dort drei Verkehrsunfälle bekannt geworden, die auf so genannte Schulwegunfälle zurückzuführen sind“, so Bochums Polizeisprecher Frank Lemanis.

„Generell steht unser Fachkommissariat für Verkehrsunfallprävention und Opferschutz mit den dortigen Trägern im Austausch. Sei es an der Grundschule mit der Radfahrausbildung oder an den beiden weiterführenden Schulen mit den sogenannten Crash-Kurs-NRW-Veranstaltungen. Dazu erfolgte übrigens kürzlich die 100. Veranstaltung dieser Art in Bochum.“ Auch in der dortigen Kita habe die Polizei Bochum die Eltern „über den sicheren Transport von Kindern im Fahrzeug informiert“. Und der Polizei-Bezirksdienst „ist auch regelmäßig vor Ort und schaut nach den jeweiligen Situationen zu den relevanten Zeiten“, so Frank Lemanis.

Stadtwerke Bochum verlegen Leitungen

Zum Hintergrund der neuen Baustelle im Bereich Stephan-/Vieting-/Lohackerstraße: Dort verlegen die Stadtwerke Bochum neue Strom- und Wasserleitungen. Es gelten Einbahnstraßen- und Ampelregelungen, Umleitungen sind ausgeschildert. Die Einbahnstraße ist laut Stadt Bochum für fünf Wochen geplant. Im Anschluss soll dann 2024 die marode Fahrbahn der Stephanstraße saniert werden, über die entsprechenden Umleitungen wird die Stadt rechtzeitig informieren.

