Nato-Agentur: Linke wollen, dass Bochum Angebot zurückzieht

Bochum. In einer Anfrage befassen sich die Bochumer Linken mit der Nato-Agentur. Stadt sieht jetzt keine Verlegungsabsicht. Doch die Linken wollen mehr.

Nachdem die WAZ zuerst über die Pläne von Stadt und Wirtschaftsentwicklung (WEG) Bochum berichtet hatte, dass es Pläne gibt, die „Nato Communications and Information Agency (NCIA)“ in Bochum ansiedeln zu wollen, hatte die Fraktion der Linken im Rat Fragen an die Verwaltung gestellt, die sich insbesondere mit der als Standort in Betracht gezogenen ehemaligen Opel-Neuwagenstellfläche an der Alten Wittener Straße befassten.

Erinnerung an aktuellen Bebauungsplan

Dabei hatten die Linken in einer weiteren Anfrage ganz konkret angemerkt, wie es sein könne, dass die WEG ausgerechnet eine Fläche, die im Bebauungsplan 9040 (Alte Wittener Straße) zur Renaturierung vorgesehen sei, als Standort für diese Nato-Einrichtung anbiete.

Die ehemalige Neuwagen-Abstell-Fläche von Opel an der Alten Wittener Straße (Mitte, halblinks) hatte die Stadt als Standort für die Nato-Agentur angeboten. Doch eigentlich ist das Gebiet für eine Renaturierung vorgesehen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

In einer Antwort der Stadt unterstrich diese, die bereits in dieser Zeitung getroffenen Bemerkungen, dass es zur Zeit wenig wahrscheinlich sei, dass die NCIA überhaupt nach Deutschland umziehen werde. Wörtlich heißt es in der Antwort der Verwaltung an die Linken: „Vom Bundesministerium der Verteidigung haben wir vernommen, dass Bochum aktuell nicht bevorzugter Standort für eine Ansiedlung der NCIA ist. Es ist darüber hinaus aufgrund der neuen Führungsstruktur der NCIA nicht klar, ob eine Verlegung nach Deutschland überhaupt in Betracht gezogen wird.“

Linke: Es darf keine Schlupflöcher geben

Vor diesem Hintergrund gebe es derzeit weder einen Ansatzpunkt, weitere Details einer möglichen Ansiedlung wie etwa das potenzielle Verkehrsaufkommen, etwaige Kosten oder sonstige Auswirkungen zu analysieren, noch lägen hierzu „prüffähige Detailinformationen“ vor. Horst Hohmeier, Fraktionsvorsitzender der Linken zieht daraus seine eigene Schlüsse: „Das ist ein großer Erfolg des starken Protests von Friedensbewegung und Stadtgesellschaft gegen die Ansiedlung der Nato in Bochum mit all ihren negativen Auswirkungen. (...) Wir fordern die Stadt auf, die Ansiedlungspläne endgültig fallen zu lassen. Hier braucht es Klarheit und keine Schlupflöcher.“

