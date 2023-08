Bochum. Der Preisregen für das Schauspielhaus Bochum hält an: Jetzt wird Dominik Dos-Reis vom Fachblatt „Theater heute“ mit einem großen Titel geehrt.

Der „Nachwuchsschauspieler des Jahres“ kommt erneut aus Bochum: Das Fachmagazin „Theater heute“ hat auch in diesem Jahr einem Ensemblemitglied des Schauspielhauses diese Auszeichnung verliehen. Dominik Dos-Reis schnitt in der jährlichen Kritikerumfrage besonders gut ab. Er teilt sich den Titel mit Vincent zur Linden vom Münchner Residenztheater und Irina Usowa von der Berliner Schaubühne.

Dominik Dos-Reis aus Bochum mit großer Auszeichnung geehrt

Der 29-jährige Schauspieler aus Niederösterreich ist seit der Spielzeit 2018/19 in Bochum engagiert. Erst im Mai wurde Dos-Reis im Rahmen des Berliner Theatertreffens mit dem renommierten Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet. Im Schauspielhaus sieht man ihn aktuell in „Am laufenden Band“ (wieder am 13., 22. und 30. September), „Kinder der Sonne“, „Alkestis“ und „Hamlet“. Am 14. Oktober feiert er Premiere mit „Die Brüder Karamasow“ in der Regie von Johan Simons, dort spielt er den jüngsten der drei Brüder.

Intendant Johan Simons freut sich für den jungen Schauspieler

Intendant Simons freut sich über die neuerliche Auszeichnung für seinen Schützling, den er 2017 als Schauspielschüler am Wiener Burgtheater entdeckte. „Er ist als Schauspieler immer auf der Suche, immer neugierig und versucht, niemals zu sicher zu sein in dem, was er tut“, sagt er „Außerdem hat er ein unfassbar gutes Gespür für Humor.“

Die „Nachwuchsschauspieler des Jahres“ kommen in den letzten Jahren regelmäßig aus den Bochumer Reihen: Im Jahr 2020 bekam Gina Haller die Auszeichnung, ein Jahr später folgte Anne Rietmeijer. (sw)

