Nach einem Raubüberfall in der Nacht zum ersten Adventssonnntag sucht die Polizei Bochum Zeugen.

Gewalt angedroht Nachts auf Disko-Parkplatz: Trio raubt Kennzeichen in Bochum

Bochum. Drei junge Männer sind in der Nacht zu Sonntag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Auf einem Disko-Parkplatz in Bochum ging es um Kennzeichen.

Nach einem Raubüberfall in Bochum-Weitmar in der Nacht zu Sonntag, 3. Dezember, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Demnach überraschten drei junge Männer aus Dortmund gegen 1.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Prinz-Regent-Straße 50 – dort liegt die Diskothek „Zeche“ – einen Täter, der die Kennzeichen ihres Autos abmontierte.

Zwei Komplizen hätten auf den Kennzeichen-Dieb gewartet, berichtet die Polizei. Einer der Männer habe den 18-Jährigen Autofahrer und seine Begleiter (16 und 18 Jahre alt) mit Schlägen bedroht. Anschließend sei das Trio mit einem weiteren Auto in Richtung Karl-Friedrich-Straße geflüchtet.

Raubüberfall in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Die Geschädigten sagten aus, die drei Männer seien zwischen 25 und 30 Jahren alt und hätten ein „südländisches Aussehen“. Außerdem beschrieben sie sie so:

Der Mann, der die Kennzeichen gestohlen haben soll, hatte lange, schwarze, nach hinten gegelte Harre. Er habe eine Brille, einen beigefarbenen Pullover, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeanshose getragen.

Der Mann, der mit Schlägen gedroht haben soll, trug einen einen schwarzen Kinnbart sowie einen weißen Pullover.

Der dritte Komplize hatte schwarze, kurze Haare und einen Vollbart .

Die Polizei fahndete im Anschluss an die Tat in der Umgebung nach den Männern – ohne Erfolg. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter 0234 909 8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum