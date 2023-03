„Nacht der Bibliotheken“ in Bochum: Das ist das Programm

In Bochum findet wieder die „Nacht der Bibliotheken“ statt. Sechs Büchereien haben Veranstaltungen geplant. Auch in Langendreer finden Veranstaltungen statt.

Sechs Büchereien in Bochum nehmen am Freitag, 17. März, an der „Nacht der Bibliotheken“ teil und haben unter dem Motto „Grenzenlos“ ein passendes Programm auf die Beine gestellt.

Wen Satire mit einer Botschaft und Wiedererkennungswert ansprechen, sollte die Bücherei in Gerthe (Heinrichstraße 4) ab 19 Uhr besuchen. Gast Sabine Bode, Autorin und Komikerin aus Bochum stellt „Alter, was willst du von mir?“ in Form von Stand-up-Comedy vor. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist per E-Mail an BuechereiGehrte@bochum.de oder telefonisch unter 0234/85 866 erforderlich.

In Langendreer (Unterstraße 71) lesen Schüler der Lessing-Schule Texte in verschiedenen Sprachen vor. Die Texte werden mit Musik begleitet. Das Gefühl von einer Weltreise beginnt ab 18.30 Uhr.

Veranstaltungen für Tier- und Musik-Freunde

Für Tierfreunde von afrikanischen Tieren und deren biologischer Hintergrund wird es in Linden (Hattinger Straße 804-806) ab 19.30 Uhr spannend. Tierfotograf Bernd Wasiolka aus Bochum zeigt Bilder von seiner Afrika-Reise und erzählt spannende Geschichten der Tiere. Eintrittskosten liegen bei fünf Euro, zusätzlich ist eine Voranmeldung über E-Mail an BuechereiLinden@bochum.de oder telefonisch unter 0234/94 09 684 erforderlich.

Bochumer Gitarrist und Sänger Siegfried Kühn zeigt mit seinem Projekt „Bob Dylan – Die früheren Jahre“ Lieder, Bilder und Texte über den Beginn Bob Dylans Karriere. Die Bilder werden für vier Wochen in der Stadtbücherei Querenburg (Querenburger Höhe 270) zu sehen sein. Beginn ist ab 19 Uhr.

Horror-Literatur in Wattenscheid

Fans der Horrorliteratur sollten ab 19.30 die Bücherei in Wattenscheid (Alter Markt 1) besuchen. Alexander Berner liest Geschichten von Howard Phillips Lovecraft mit Begleitung von Musik vor. Eine Voranmeldung ist per E-Mail an buechereiwattenscheid@bochum.de oder telefonisch unter 0234/91 06 528 erforderlich.

In Wiemelhausen (Markstraße 292) stellen Autor Sigi Domke und Schauspielerin Veronika Maruhn unterschiedliche Werke des Autors musikalisch vor. Beginn ist ab 19 Uhr. Eintrittskosten liegen bei fünf Euro und eine Voranmeldung ist ebenso über Email an buechereiwiemelhausen@bochum.de oder telefonisch unter 0234/75 401 erforderlich.

Das komplette Programm aller Büchereien gibt es auf www.NachtderBibliotheken.de

