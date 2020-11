Nachbarschaftshilfe: Corona-Einkaufsdienst Bochum kommt an

Wer älter ist, schon vorerkrankt oder gar chronisch erkrankt ist, traut sich derzeit eher mit schlechtem Gefühl vor die Tür. Die Evangelische Kirchengemeinde Stiepel macht deshalb erneut auf ihren Corona-Einkaufs- und Besorgungsservice aufmerksam, den sie bereits Mitte März startete.

Hilfe kommt an

Damals war der erste Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie und dieser Personenkreis in derselben schwierigen Situation. „Unsere Devise war von Anfang an: Wir sind für alle Leute da, die zur sogenannten Risikogruppe gehören. Also nicht nur für Gemeindemitglieder“, berichtet Gemeindediakon Sascha Dornhardt. Er ist bis heute der Ansprechpartner zwischen den etwa 30 aktiven Helfern und Interessierten im Stadtteil. Das Angebot stieß damals sofort auf großes Interesse. „In den ersten zwei Tagen kamen schon viele Anfragen, die wir mit Hilfe des tollen Einsatzes der Ehrenamtlichen bedienen konnten“, erinnert sich der 31-Jährige. Denn: Teilweise dauerte es nicht mal fünf Minuten, bis die Aufgaben über eine Whatsapp-Gruppe verteilt waren.

Große Hilfsbereitschaft Den Einkaufsservice der Gemeinde starteten 30 Ehrenamtliche am 19. März , bereits fünf Tage nach dem Lockdown. Zum Auftakt legten die Aktiven rund 1000 Flugblätter an gut besuchten Stellen im Stadtteil aus. Sie schrieben Zeitungsmeldungen und setzen die neue Aufgabe auf die Internetseite. Teilweise sprachen die Ehrenamtlichen Senioren auch gezielt in Läden an. Die zahlreichen Anfragen beim ersten Lockdown kamen nicht nur aus dem Stadtteil. Auch Menschen aus benachbarten Stadtteilen bis hin nach Dahlhausen zeigten Interesse. Die Ehrenamtlichen machten vieles möglich. Wer Bedarf am Einkaufsdienst hat oder mitwirken möchte, wendet sich an Diakon Sascha Dornhardt, Tel. 0151-28 967 145.

Und ebenso schnell ging die Kontaktaufnahme bei den Anrufern. „Mir gefiel gut, dass nach meinem Anruf prompt jemand mit mir Kontakt aufnahm“, berichtet deshalb Seniorin Isolde B.. Dass ihre Kontaktperson Serap Bachmann auch schnell die Besorgungen für sie machte, fand die 85-Jährige noch besser. „Ich kann mich bis heute sehr auf sie verlassen“, strahlt sie: „Im Sommer machten wir auch Spaziergänge im Botanischen Garten und an der Ruhr. Da ist quasi eine Freundschaft entstanden.“

Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!

Senioren sind dankbar

Bachmann gibt das Kompliment gerne zurück. „Frau B. ist heute Bestandteil meines Familienlebens und eine Bereicherung für mich“, strahlt sie. Damals habe sie von Herrn Dornhardt die Anfrage erhalten, schrieb per Telefon die Einkaufsliste auf und sei schnell mal losgefahren, um die Besorgungen zu machen, erinnert sie sich. Über den ständigen Kontakt kamen beide dann zueinander. Das Gemeindeangebot selbst erfreut die Seniorin ebenfalls: „Dass Kirche so ein Angebot macht, als wir Älteren überlegten, wie können wir uns in dieser Situation ohne Risiko nach draußen gehen und uns versorgen, hat mir sehr gefallen.“ Diese Idee begeistert auch Bachmann. „Ich saß damals mit Sohn und Mann zu Hause und fand, wir waren gut versorgt. Aber was ist mit den Leuten, die durch den Lockdown vereinsamen, fragte ich mich. Da habe ich meine Gemeinde angerufen und gefragt, ob ich helfen kann“, berichtet sie.

Zufrieden mit dem Dienst

Der Einkaufsdienst startete gerade. Sehr zufrieden mit ihrem Dienst ist auch Studentin Lina Klingenberg. „Die Aufgabe gefällt mir bis heute mega gut, weil ich mit wenig Aufwand Leuten gut weiterhelfen kann“, sagt sie. Für ihre Seniorin geht sie nicht nur bei Rewe einkaufen, sondern auch zur Apotheke oder zur Post. Zwischenzeitlich sei dieser Dienst geringer geworden, weil die Frau wieder mehr selbst eingekauft habe. Klingenberg: „Aktuell mache ich wieder mehr für sie aufgrund der Situation.“

Große Bereicherung

„Das ist das einfachste Projekt, dass ich bisher organisiert habe, weil unsere Ehrenamtlichen so toll mitziehen. Diejenigen, denen wir helfen können sind zudem sehr dankbar, dass sie Unterstützung finden“, zieht Dornhardt Bilanz. Für Kirche sei die Sache zudem eine große Bereicherung. Der Diakon: „Für mich machen genau solche Angebote eine von gelebter Nächstenliebe getragene Gemeindearbeit aus!“

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier .