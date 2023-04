Nachbarin vertreibt Einbrecher in Bochum: Zeugen gesucht

Bochum-Grumme. Die Polizei sucht nach einem versuchten Einbruch am Freitagabend in Bochum-Grumme nach Zeugen. Eine Nachbarin hatte den Versuch beobachtet.

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Freitagabend, 14. April, in Bochum-Grumme sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben der Polizei hatten bislang unbekannte Täter versucht, gegen 21 Uhr in ein Haus an der Straße „Schwalbengrund“ einzubrechen. Eine Nachbarin habe laute Geräusche wahrgenommen und daraufhin aus dem Fenster gesehen, so die Polizei. Dabei habe sie zwei Menschen beobachtet, die versuchten, gewaltsam ein Fenster aufzuhebeln. Eine dritte Person habe sich etwas abseits aufgehalten.

Als die mutmaßlichen Einbrecher die Zeugin bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Heckertstraße, so die Polizei. Die drei Männer hatten eine schlanke Figur, waren dunkel gekleidet und trugen Basecaps. Hinweise: 0234/909 81 05 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

