Nachbar sticht zu: Bochumer (22) lebensgefährlich verletzt

Bochum-Gerthe Ein Streit hat an Heiligabend in Bochum darin gegipfelt, dass ein 30-Jähriger auf seinen Nachbarn einstach. Der Tatverdächtige ist flüchtig.

Blutige Eskalation eines Nachbarschaftsstreits an Heiligabend: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum am Donnerstag bekanntgaben, ist in Gerthe ein 22-Jähriger am Nachmittag des 24. Dezembers lebensgefährlich verletzt worden. Sein Nachbar (30) soll mit einem spitzen Gegenstand auf den Mann eingestochen haben. Der Tatverdächtige ist flüchtig, nach ihm wird mit einem Haftbefehl wegen versuchter Tötung gefahndet.

Ausgangspunkt soll den bisherigen Ermittlungen zufolge ein Streit um eine Ruhestörung gewesen sein. Beide Männer leben demnach in unterschiedlichen Wohnungen im selben Haus an der Lothringer Straße. Gegen 15.45 Uhr sei es zu der Attacke auf den 22-Jährigen gekommen. „Das Opfer flüchtete aus der Wohnung und traf draußen auf Menschen, die den Rettungsdienst und die Polizei verständigten“, berichtet die Polizei. Der Tatverdächtige verschwand in der Zwischenzeit.

Gegen den gesuchten 30-Jährigen liegt ein Haftbefehl vor

Im Krankenhaus habe sich herausgestellt, dass die Verletzungen des jungen Mannes schwerer waren als zunächst gedacht. „Es musste Lebensgefahr angenommen werden“, heißt es im Polizeibericht. Inzwischen sei sein Zustand stabil.

Der gesuchte 30-Jährige ist den Ermittlern namentlich bekannt. Die Staatsanwaltschaft stuft die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein und hat einen Haftbefehl erwirkt. Eine Mordkommission ermittelt.

