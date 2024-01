Nachbarn lebensgefährlich verletzt: Mann (30) festgenommen

An Heiligabend hat sich in Bochum gegen 15.45 Uhr der Vorfall ereignet.

Bochum Die Polizei hat in Essen den Bochumer festgenommen, der verdächtigt wird, seinen Nachbarn lebensgefährlich verletzt zu haben. Er sitzt in U-Haft.

Nachdem ein 22-Jähriger an Heiligabend in Bochum-Gerthe durch seinen Nachbarn lebensgefährlich verletzt wurde, ist dieser nun in Essen festgenommen worden. Der 30-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Ein Streit hat an Heiligabend in Bochum darin gegipfelt, dass ein 30-Jähriger auf seinen Nachbarn einstach. So haben wir zuerst berichtet.

Zu dem Nachbarschaftsstreit kam es am 24. Dezember 2023 gegen 15.45 Uhr an der Lothringer Straße. Der 30-jährige Bochumer hatte seinen 22-jährigen Nachbarn mit einem spitzen Gegenstand lebensbedrohlich verletzt. Mittlerweile habe sich der Zustand des Verletzten stabilisiert.

Tatverdächtiger Bochumer ist am 9. Januar in Essen festgenommen worden

„Im Zuge der intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige in den späten Abendstunden des 9. Januar durch Spezialeinsatzkräfte im Bereich der Oberdorfer Straße in Essen widerstandslos festgenommen werden“, heißt es weiter in der Presseerklärung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde der 30-Jährige am frühen Nachmittag des Mittwochs (10. Januar) dem Amtsgericht Bochum vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

