Nach zwei Unfallfluchten in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Zu gleich zwei Unfallfluchten ist es am Dienstag, 28. Dezember, in Bochum gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu den Vorfällen in Weitmar und Grumme sagen können.

Gegen 12.15 Uhr gab es in Bochum-Weitmar einen Unfall mit drei Fahrzeugen, der Unfallverursacher flüchtete: Nach derzeitigem Stand fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einer 19-jährigen Bochumerin auf der Hattinger Straße Höhe Wasserstraße in Richtung Innenstadt mit seinem Pkw auf, wodurch das Fahrzeug der Frau auf den Pkw eines 32-Jährigen geschoben wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen grauen Mercedes.

Frau fährt 20-Jähriger in Bochum über den Fuß: Zeugen gesucht

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am späten Abend in Bochum-Grumme: Eine 20-jährige Bochumerin stieg an der Haltestelle „Stahlwerke Bochum“ gegen 21.30 Uhr aus einer Straßenbahn der Linie 308/318 aus. Da sich die Haltestelle inmitten der Fahrbahn der Castroper Straße befindet, stand die Frau unmittelbar auf der Fahrspur. Hier fuhr, nach derzeitigem Stand, eine bislang unbekannte Autofahrerin in Richtung Innenstadt der Fußgängerin über den Fuß. Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin vom Unfallort. Die 20-jährige Frau wurde leicht verletzt.

Nach ersten Angaben handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Audi. Die Fahrerin wird als ca. 20 Jahre alt, mit schlanker Statur und langen blonden Haaren beschrieben. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein nicht näher beschriebener junger Mann.

Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0234/ 909-52 05.

