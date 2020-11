So ähnlich mag die Situation an der Haltestelle Goldhammer Straße aus der Perspektive der Fußgängerin ausgesehen haben.

Polizei Nach tödlichem Unfall in Bochum: Fieberhaft Zeugen gesucht

Bochum. Nach dem tödlichen Unfall in Bochum sucht die Polizei fieberhaft nach weiteren Zeugen. Noch ist der genaue Ablauf nicht restlos bekannt.

Nachdem tödlichen Verkehrsunfall vom vergangenen Freitag (13.), bei dem eine 68-jährige Fußgängerin auf der Wattenscheider Straße in Bochum ums Leben gekommen ist, sucht die Polizei nun fieberhaft nach weiteren Zeugen.

Wie berichtet , wollte die Fußgängerin gegen 17.15 Uhr – also schon in der Dämmerung – die Fußgängerfurt über die Wattenscheider Straße an der dortigen Ampelanlage der Kreuzung mit der Goldhammer Straße überqueren. Nach bisherigem Ermittlungsstand, so die Polizei, soll die Ampel für die Frau Rotlicht gezeigt haben.

Für den 56-jährigen Autofahrer, der auf dem Weg in Richtung Wattenscheid war, überquerte die Frau von links nach rechts die Wattenscheider Straße. Der Pkw-Fahrer soll dabei „Grün“ gehabt haben. Die Fußgängerin habe, so jedenfalls der aktuelle Stand der Ermittlungen, von ihm nicht gesehen werden können, da sie von der an der Haltestelle wartenden Straßenbahn verdeckt gewesen sei.

Zeugen sollen Polizei anrufen

Nach Informationen der Polizei sei keine weitere Straßenbahn zu dieser Zeit in Sichtweise gewesen. Die Polizei sucht nun dringend weitere Zeugen. Personen, die den Unfall gesehen haben und noch nicht Kontakt mit der Polizei hatten, werden dringend gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat, 0234/909-5206 oder außerhalb der Dienstzeiten unter, 0234/909-3221 (rund um die Uhr, Wache Wattenscheid) zu kontaktieren.

