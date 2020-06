Nach Tempokontrolle kam Autofahrer in U-Haft - wegen Drogen

Bochum. Erst war es nur eine Tempokontrolle. Doch dann entdeckte die Polizei Bochum bei einem Autofahrer auch harte Drogen und ein Messer. Folge: U-Haft.

Nach einem leichten Geschwindigkeitsverstoß ist ein 45-Jähriger Autofahrer in Bochum in U-Haft gelandet.

Am 8. Juni kurz vor 23 Uhr geriet der Mann auf der Hauptstraße/Bonackerweg in Langendreer in eine Tempokontrolle. Er war nur etwas zu schnell. Die Beamten hielten den Wagen an. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer aus Lünen unter Drogeneinfluss stand und keine Fahrerlaubnis hatte.

Heroin zusammen mit einem Messer - das wiegt strafrechtlich besonders schwer

Außerdem wurden im Auto Drogen verpackte Tütchen mit Marihuana, ein größeres Päckchen mit Heroin, Bargeld und ein Messer entdeckt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, woraufhin er ins Gefängnis kam. Das Rauschgiftkommissariat (KK 14) ermittelt.