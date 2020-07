Bochum/Essen. Nachdem die Polizei drei Tatverdächtige nach einer Fahndung ermitteln konnte, sucht sie weitere Männer. Sie hat dazu drei Fotos veröffentlicht.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung nach insgesamt sechs Tatverdächtigen, die bei zwei Bandendiebstählen in Erscheinung getreten sind, hat die Polizei Bochum jetzt drei dringend tatverdächtige Männer ermitteln können, teilt sie mit. Es handelt sich um einen Bochumer (26) und zwei Essener (26, 37). Nach drei weiteren Verdächtigen wird weiterhin gesucht.

Die Polizei Bochum sucht diesen Mann: Er soll am 10. Februar gemeinsam mit drei weiteren Männern versucht haben, eine Frau in einer Tiefgarage durch einen Trickdiebstahl zu beklauen. Foto: Polizei Bochum

Ein Mann soll, gemeinsam mit den drei Männern, die die Polizei nach der Fahndung ermitteln konnte, am Montag, 10. Februar, versucht haben, eine Frau in der Tiefgarage am Dr.-Ruer-Platz in Bochum mittels Trickdiebstahl um ihr Geld zu bringen. Sie wurde zuvor in der benachbarten Bankfiliale am Dr.-Ruer-Platz in Bochum von den Verdächtigen beobachtet, die bei der Tat scheiterten, aber von von Überwachungskameras gefilmt wurden. Ein vierter Verdächtiger, der in dem Video zu sehen ist, wird weiterhin gesucht.

Kripo sucht nach Diebstahl in Bochum zwei weitere Tatverdächtige

Die Polizei Bochum fahndet nach diesem Mann, der am 12. Dezember gemeinsam mit einem zweiten Verdächtigen einen 83-Jährigen bestohlen haben soll. Foto: Polizei Bochum

Zudem sucht die Kripo nach zwei weiteren Tatverdächtigen, die am Donnerstag, 12. Dezember 2019, am selben Ort einen 83-jährigen Sprockhöveler bestohlen hatten, teilt die Polizei mit. Die beiden Männer gingen nach dem gleichen Muster vor und wurden ebenfalls von den Überwachungskameras gefilmt.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) bittet unter Tel. 0234/ 909 81 05 (-44 41 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise, die es ermöglichen, Identität und oder Aufenthaltsort der Tatverdächtigen festzustellen.

