Bochum. Eine ungewöhnliche Vermisstensache hatte die Bochumer Polizei beschäftigt. Gesucht wurde die Schulziege „Moni“, nun ist sie wieder aufgetaucht.

Gute Nachrichten: Schulziege „Moni“ ist wohlbehalten zurück in ihr Gehege gebracht worden. Die Polizei hatte am Mittwoch, 3. November, eine Suchmeldung veröffentlicht. Nach nur viereinhalb Stunden hat ein Zeuge die Ziege in einem Grünbereich am Bahnhof-Ehrenfeld (Bessemer Straße) gesehen.

Moni lebt im Schulgarten der Widarschule in Bochum-Wattenscheid. Sie wurde im April dieses Jahres geboren und hat noch einen tierischen Zwilling „Minna“. In der Zeit vom 1. auf den 2. November wurde Moni aus ihrem Gehege an einer Schule an der Höntroper Straße 95 entwendet, so die Polizei.

Das Zicklein Moni steht neben seiner Mutter Melinda wenige Tage nach der Geburt im Schulgarten der Widarschule. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Bereits bei Veröffentlichung der Suchmeldung gab es einen Verdächtigen. Ein 28-jähriger Mann aus Sankt Augustin soll in letzter Zeit bei der Schule nachgefragt haben. Er wolle die Ziege kaufen. Der Mann, der sich in Bochum aufhält, und auch die Ziege waren verschwunden.

Durch Polizeibeamte konnte neben der Ziege auch der Tatverdächtige vor Ort angetroffen werden. Alles Weitere wird jetzt das zuständige Kriminalkommissariat klären.

Attraktion im Schulgarten der Widarschule

Unsere Aufnahem vom April zeigt die damals 13-jährige Schülerin Lara mit dem neugeborenen Zicklein Moni auf dem Arm. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum