Nach Streit um Wechselgeld muss Bochumer ins Krankenhaus

Bochum. Ein Warenanlieferer ist einem Verkäufer aus Bochum über den Fuß gefahren. Er kam ins Krankenhaus. Zuvor gab es Streit um Wechselgeld.

Der 41-Jährige hatte am Donnerstag in Hagen eine Auseinandersetzung mit einem Warenanlieferer (48) gehabt. Er sei beleidigt worden, sagte er später der Polizei. Nachdem der Warenanlieferer zu seinem Mercedes ging, wollte der Bochumer diesen noch einmal zur Rede stellen. Der 48-Jährige stieg jedoch in sein Fahrzeug und fuhr los.

Polizei geht nicht von einer Vorsatztat aus

Der Verkäufer wollte neben dem Auto herlaufen, um das Gespräch fortsetzen zu können. Dabei fuhr der 48-Jährige dem Bochumer über den Fuß.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass er dies nicht vorsätzlich gemacht hat. Der Bochumer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

