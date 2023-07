Nach Schmuck-Diebstahl sucht Kripo Bochum zwei Männer

Das Kriminalkommissariat 31 in Bochum bittet um Hinweise.

Bochum. Mit Fotos fahndet die Bochumer Polizei nach zwei Männern, die in einem Schmuckgeschäft gestohlen haben sollen. Hier das Fahndungsbild.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach zwei mutmaßlichen Ladendieben.

Diebstahl wurde erst einige Tage später entdeckt

Die Tatverdächtigen in dem Bochumer Schmuckgeschäft.

Ihnen wird vorgeworfen, am 12. Dezember 2021 aus der Auslage eines Schmuckgeschäfts an der Brückstraße in Bochum mehrere Ketten und Ringe entwendet zu haben. Die Tat wurde laut Polizei erst einige Tage später festgestellt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

