Per Hubschrauber suchte die Polizei Bochum in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach einem Mann, der einen 18-Jährigen mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt haben soll.

Viele Bochumer wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Ein Hubschrauber kreiste über ihre Häuser. Nach einem bewaffneten Raubüberfall hatte die Polizei bei der Tätersuche auch Unterstützung aus der Luft angefordert.

Nach Raub in der Nacht: Hubschrauber kreist über Bochum

„Das war schon echt lange“, beschreibt eine Frau bei Facebook die spektakuläre Suchaktion. Eine andere berichtet, dass gegen 4 Uhr in der Früh „überall bei uns Polizei war“, die hätten „jemanden hinter dem Haus gesucht“. Offenbar allerdings vergeblich.

Wie die Polizei am Sonntagvormittag berichtet, war gegen 3.30 Uhr ein junger Mann mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt worden. Ein 18-jähriger Bochumer war dem Einsatzbericht zufolge zu dieser Zeit zu Fuß auf der Essener Straße in Richtung Wattenscheid unterwegs. In Höhe der Hausnummer 81 wurde er demnach plötzlich von einer noch unbekannten Person angehalten, mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert, sein Portemonnaie herauszurücken. Der junge Mann tat, was ihm gesagt wurde, worauf der Täter in Richtung Bochum-Innenstadt flüchtete.

Beschrieben wird der Räuber als männlich, 1,70 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Skimaske und soll mit einem afrikanischen Akzent gesprochen haben. Nähere Angaben zur Schusswaffe konnte das Opfer laut Polizei nicht machen.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234 909-84 05 oder -44 41 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

