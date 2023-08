Nach Notbremsung: Bus-Fahrgast aus Bochum wird verletzt

Das Verkehrskommissariat in Bochum bitte um Hinweise zu einer Fußgängerin.

Bochum. Wegen einer Fußgängerin musste ein Bus in Bochum stark bremsen. Ein Fahrgast wurde deshalb verletzt. Die Polizei sucht jetzt die Fußgängerin.

Bei einer scharfen Bremsung eines Linienbusses ist ein Fahrgast verletzt worden.

Laut Polizei fuhr der Fahrer (53) eines Busses der Linie 368 am Donnerstag gegen 17.10 Uhr auf der Dorstener Straße in Richtung Herne. In Höhe der Hausnummer 115 überquerte eine unbekannte Frau die Straße trotz roter Fußgängerampel. Der Busfahrer trat stark auf die Bremse, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Fußgängerin verschwand vom Unfallort, ohne sich zu kümmern

Dadurch wurde im Bus eine 57-jährige Bochumerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fußgängerin entfernte sich, ohne sich zu kümmern, obwohl der Busfahrer sie angesprochen hatte.

Beschreibung: circa 50 Jahre alt, 1,55 Meter groß, kräftige Statur, „westeuropäisches Aussehen“, mittellange schwarze Haare (Pagenschnitt) sowie schwarzer Kleidung.

Hinweise ans Verkehrskommissariat unter 0234 909 5205.

