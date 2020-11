Nach Lkw-Unfall: Verkehr auf A 40 in Bochum nur einspurig

Völlig zerstört wurde am 6. Oktober die Mittelschutzwand aus Beton auf der A 40 in Bochum-Hamme.

Bochum. Die A 40 in Bochum wird am Wochenende nur eingeschränkt befahrbar sein. Nach einem Lkw-Unfall wird eine zerstörte Betonschutzwand ersetzt.

Nach dem schweren Lkw-Unfall am Morgen des 6. Oktober auf der A 40 in Bochum-Hamme wird die Betonschutzwand in der Mitte der vierspurigen Fahrbahn am kommenden Wochenende repariert.

Deshalb ist von Freitag (27.11.) um 20 Uhr bis Montag (30.11.) um 5 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bochum-Hamme in beide Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen frei, teilt Straßen-NRW mit. Der Fernverkehr sollte nach Möglichkeit weiträumig über die A 42 beziehungsweise A 448 und A 44 ausweichen.

Mehrere Autofahrer wurden bei dem Unfall in Bochum-Hamme teil schwer verletzt

Der Lkw war damals in Fahrtrichtung Dortmund zunächst offenbar nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wurde dort abgewiesen und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke aus Beton. Insgesamt fünf fahrende Autos wurden auf der entgegengesetzten Fahrtrichtung durch die Elemente in den Unfall verwickelt. Mehrere Fahrzeuginsassen wurden teilweise schwer verletzt.

Nach dem Unfall wurde das Baustellen-Tempo 60 an der Unfallstelle eingeführt , die Lücke in der Beton-Mittelwand durch ein Provisorium ersetzt. Dieses wird jetzt wieder durch ein stabileres Teil ersetzt. (B.Ki.)

