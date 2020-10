6. Oktober 2020: Ein Lkw hatte die Mittelwand der A40 in Bochum-Hamme durchbrochen.

Nach Lkw-Unfall A40 in Bochum: Fahrspur wird erneut gesperrt

Bochum. Nach dem Unfall auf der A40 in Bochum-Hamme am 6. Oktober wird eine Spur zeitweise erneut gesperrt. Grund: Schadensbegutachtung.

Wegen Begutachtung eines Unfallschadens wird die A40 in Bochum-Hamme teilweise gesperrt. Am kommenden Donnerstag (15.10.) von 9 bis 11 Uhr wird in Fahrtrichtung Dortmund nur ein Fahrstreifen frei sein, teilt Straßen-NRW mit.

Die Betonschutzwand war am Morgen des 6. Oktober bei einem Verkehrsunfall stark beschädigt worden. Ein Lkw war gegen die Mittelleitplanke gefahren und hatte sie durchbrochen. Insgesamt fünf fahrende Autos wurden auf der entgegengesetzten Fahrtrichtung durch die Elemente in den Unfall verwickelt. Mehrere Fahrzeuginsassen wurden teilweise schwer verletzt. Nach dem Unfall wurde das Baustellen-Tempo 60 an der Unfallstelle eingeführt.

Die Lücke in der Beton-Mittelwand wurde durch ein Provisorium ersetzt. Wann es wieder durch ein regelgerechtes Teil ersetzt wird, ist noch unklar. Erst danach wird die Tempoeinschränkung wieder aufgehoben. (B.Ki.)

