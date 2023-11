Nach lautem Knall in Hofstede - Wer kann der Polizei helfen?

Ein lautes Knallgeröusch hat in der Nacht zum 18. November viele Menschen in Bochum-Hofstede geweckt. Was die Bochumer Polizei bis jetzt ermittelt hat.

Bochum. Kurz vor 3 Uhr am Samstagmorgen weckt ein lauter Knall viele Menschen in Hofstede. Was die Polizei in dem Fall bisher ermittelt hat.

Eine unruhige Nacht hatten Anwohner der Poststraße in Bochum-Hofstede. Ein lautes Knallgeräusch hatte sie kurz vor 3 Uhr am Samstag aus dem Schlaf gerissen. Besorgt wählten gleich mehrere Menschen den Polizei-Notruf 110.

Doch was war die Ursache für den lauten Knall und wo kam er her? Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich der Vorfall an der Poststraße im Bereich zwischen der B226 und der Straße Marmelshagen ereignete. Hier fanden die Polizisten nämlich ein im Heckbereich beschädigtes Auto. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein pyrotechnischer Gegenstand den lauten Knall und auch den Schaden verursacht haben, den die Ermittler auf mehrere Tausend Euro schätzen.

Lautes Knallgeräusch in Hofstede: Haben Motorradfahrer etwas mit dem Fall zu tun?

Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Es gibt Vermutungen, dass möglicherweise mehrere Motorräder mit dem Ereignis in Zusammenhang stehen. Zeugen hatten diese vom Tatort wegfahren sehen.

Die Ermittler der Kriminalwache hoffen nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung, um den Fall aufklären zu können. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0234 909-4441 melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum