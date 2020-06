Nach Laubenbrand fahndet Kripo mit Foto nach dem Täter

Bochum. Nach einem schweren Laubenbrand in Bochum fahndet die Kripo jetzt mit einem Foto nach dem Täter. Das Bild hat relativ hohe Qualität.

Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera will die Polizei Bochum jetzt einen Laubenbrand aufklären.

Diesen Mann sucht die Polizei. Foto: Kripo Bochum

Am 2. April (Donnerstag) gegen 21 Uhr war im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Walbaumweg in Langendreer eine Gartenlaube niedergebrannt. Eine Zeugin hatte einen Mann beobachtet, wie dieser sich von der brennenden Holzhütte entfernte und zu einem an der Hauptstraße stehenden dunklen Auto rannte.

Foto zeigt den Verdächtigen mit hohen Flammen im Hintergrund

Bei ihren Ermittlungen stießen die Kriminalbeamten aus dem Brandkommissariat auf ein Foto, das den dringend tatverdächtigen Mann zeigt – mit den meterhoch schlagenden Flammen im Hintergrund.

Mit einem richterlichen Beschluss ist dieses Foto nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Aus Datenschutzgründen musste zunächst ohne Foto ermittelt werden.

Feuerwehr war mit 21 Kräften vor Ort

Die Kripo bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4106 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Damals hatte die Feuerwehr mit drei Trupps unter Atemschutz und mit Strahlrohr die Flammen bekämpft und eine weitere Ausbreitung verhindert. 21 Kräfte waren im Einsatz.