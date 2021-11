Nach Insektenstich fast erstickt: Frau sucht Bochumer Retter

Bochum/Schweden. Annegret Treu wäre im Urlaub in Schweden nach einem Insektenstich fast erstickt. Ein Bochumer Arzt half ihr. Sie möchte sich nun bedanken.

Annegret und Rüdiger Treu aus Stockelsdorf, nahe der Hansestadt Lübeck, haben die Sommermonate in diesem Jahr, wie auch schon zuvor, in Schweden gebracht. Am 30. August feiert Annegret Treu ihren 67. Geburtstag, als sie im Garten eines Cafés von einem Insekt gestochen wurde. Ihr wird schwindelig und sie verliert das Bewusstsein. Schnelle Hilfe kommt von einem Bochumer – dem sie nun danken möchte.

„An meinem Geburtstag wollten wir die Gegend um den Vätternsee kennenlernen und waren für zwei Tage in der kleinen, schönen Stadt Gränna“, berichtet Annegret Treu, die in Hattingen aufgewachsen ist, einige Monate später. Nach einem Spaziergang am Hafen möchten sie und ihr Mann Kaffee und Waffeln genießen, als das Insekt ihr direkt in den Hals sticht. „Der Stich war sehr schmerzhaft und es bildete sich sehr schnell ein großer roter Fleck. Mir wurde schwindelig und innerhalb kürzester Zeit verlor ich das Bewusstsein.“ Mehr weiß die 67-Jährige nicht mehr – ihr Mann berichtet davon.

Starke Reaktion auf Insektenstich: Bochumer Arzt leistet erste Hilfe

„Meine Frau hatte innerhalb von Sekunden keine Gesichtsfarbe mehr und sackte in ihrem Sitz zusammen, sie schien nicht mehr zu atmen und zeigte keine Reaktion“, schildert Rüdiger Treu. Er gerät in Panik, weil zu diesem Zeitpunkt niemand in der Nähe ist. „Ich rannte in das Café und rief in den Küchenbereich um Hilfe. Die Bedienung reagierte schnell und wir liefen zu meiner Frau.“ Die Schwedin alarmiert den Rettungsdienst. „Während ich versuchte von meiner Frau ein Lebenszeichen zu erhalten, vergeblich“, so Rüdiger Treu.

Plötzlich erscheint eine Urlauberfamilie aus Bochum. Der Mann, Arzt aus Bochum, weiß, was zu tun ist. Rüdiger Treu: „Wir legten meine Frau in Rückenlage und er nahm die Beine meiner Frau auf seine Schultern. Noch bevor der Rettungsdienst eintraf, kam meine Frau wieder zu Bewusstsein.“ Kurz danach übernimmt der schwedische Rettungsdienst und versorgt Annegret Treu mit Sauerstoff. Schon einen Tag später geht es der 67-Jährigen wieder gut.

Bochumer Arzt soll sich bei der WAZ melden

Sie sagt: „Das Erlebte hat bei uns Spuren hinterlasse, denn wir haben gemerkt, wie dünn unser Lebensfaden ist und wie schnell er reißen kann.“ Das Ehepaar bedankt sich herzlich beim schwedischen Rettungsdienst und der Familie aus Bochum. „Die ist dann gegangen und wir haben leider nicht nach dem Namen gefragt“, erklärt ihr Rüdiger Treu. Das Ehepaar würde sich wünschen, dass sich der Arzt meldet, um sich persönlich zu bedanken.

