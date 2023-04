Nach Feuer in Bochum-Weitmar: Brandursache steht fest

Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Weitmar waren am 21. April zwei Menschen verletzt worden. Nun steht die Brandursache fest.

Bochum-Weitmar. Nach dem Wohnungsbrand mit zwei Verletzten in Bochum-Weitmar steht nun die Ursache fest. Was die Polizei zu ihren Ermittlungen bekanntgibt.

Fünf Tage nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „An der Landwehr“ in Bochum-Weitmar hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Sie gehe von einem Unfall aus, teilte Polizeisprecher Jens Artschwager am Mittwoch mit. Vorsatz und eine eine Straftat würden ausgeschlossen.

Der Brand in der Erdgeschosswohnung sei den Ermittlungen zufolge durch „unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer“ ausgelöst worden. Heißt konkret: Vermutlich habe eine unbeobachtete Kerze zu dem Feuer geführt, so Artschwager.

Bei dem Brand am Freitag, 21. April, wurde der Bewohner der betroffenen Wohnung schwer, eine Nachbarin leicht verletzt. Die Feuerwehr Bochum war mit rund 50 Kräften mehrere Stunden im Einsatz. Es spielten sich dramatische Szenen ab; mehrere Menschen mussten mit Drehleitern gerettet werden, weil das Treppenhaus komplett verraucht war.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum