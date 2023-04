Nach Brandserie in Bochum: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Bochum. Nach einer Brandserie rund um Ostern in Bochum sitzt der mutmaßliche Täter in U-Haft. Die Polizei wurde bei einer Streife auf ihn aufmerksam.

Nach einer Serie von Bränden an Autos und Müllcontainern rund um die Osterfeiertage hat die Polizei Bochum am Dienstag, 11. April, einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 20 Jährige aus Bochum sitzt in Untersuchungshaft.

Bochum: Polizeistreife wird auf mutmaßlichen Brandstifter aufmerksam

Beamte in Zivil waren am Dienstagabend bei ihrer Streife durch den Stadtteil Weitmar auf den jungen Mann aufmerksam geworden. Sie waren im Bereich der Hasenkampstraße unterwegs, wo am Ostersonntag (9.) drei geparkte Autos sowie am Dienstag (11.) der Vereinsbus des SC Weitmar 45 und mehrere Müllcontainer in Brand geraten waren.

Der Mann sei „herumgestreunt“ und habe sich „auffällig verhalten“, so heißt es auf Nachfrage von der Polizei. Der 20-Jährige habe versucht wegzulaufen, als er die Polizisten entdeckt habe. „Auf Nachfrage hat er dann eingeräumt, dass er für die Brände verantwortlich ist“, sagt Polizeisprecherin Mirella Turrek.

Richter erlässt Haftbefehl wegen Brandstiftung

Kurz vor Mitternacht nahm die Zivilstreife den 20-Jährigen aus Bochum fest. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Brandstiftung erließ. Der Mann sitzt seither in U-Haft.

