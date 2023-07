Die Bochumer Feuerwehr rückte am Donnerstagnachmittag zu einem Brand an der Bahnstrecke an der Engelsburger Straße aus.

Deutsche Bahn Nach Brand an Bahnstrecke in Bochum: Züge fahren wieder

Bochum/Essen. Wegen eines Brandes blieb die Bahnstrecke zwischen Bochum und Essen am Donnerstag mehr als eine Stunde gesperrt. Jetzt fahren die Züge wieder.

Wegen eines Brandes an der Bahnstrecke war der Zugverkehr zwischen Bochum und Essen am Donnerstagnachmittag mehr als eine Stunde unterbrochen.

An der Engelsburger Straße in Weitmar war gegen 15.45 Uhr das Kabel eines Strommasten der Deutschen Bahn aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. „Die geschmolzenen Kabelreste tropften nach unten. Die vier Gleise wurden sofort gesperrt“, teilt ein Feuerwehrsprecher mit.

Brand an der Bahnstrecke: Der Regen kam zur Hilfe

Die Deutsche Bahn informierte in den sozialen Medien: „Feuerwehreinsatz zwischen Essen Hbf und Bochum Hbf. Keine Zugfahrten möglich. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab oder werden nach Möglichkeit umgeleitet. Ersatzverkehr in Planung.“

Den Einsatzkräften gelang es, den Brand an der technischen Anlage schnell zu löschen. „Der einsetzende Regen kam uns dabei zur Hilfe“, so der Feuerwehrsprecher.

Fernzüge werden über Gelsenkirchen umgeleitet

Gegen 17 Uhr konnte der Bahnverkehr zwischen Bochum und Essen wieder anlaufen. Vorerst müssen noch einige Fernverbindungen über Gelsenkirchen umgeleitet werden, berichtete am späten Nachmittag ein Bahnsprecher. Mit einer baldigen Normalisierung sei zu rechnen.

