Polizei Nach Autounfall in Bochum: 80-Jähriger schwer verletzt

Bochum. Ein 80-jähriger Mann aus Bochum ist bei einem Unfall am Montag (12. Oktober) schwer verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Ein 80-jähriger Bochumer ist bei einem Unfall am Montag (12. Oktober) schwer verletzt worden. Gegen 11.15 Uhr fuhr ein 25-jähriger Bochumer von der Laerfeldstraße aus auf die Alte Wittener Straße in Richtung Bochum-Langendreer, teilt die Polizei mit. Aus der Schattbachstraße fuhr der 80-jährige Senior nach links auf die Alte Wittener Straße in Richtung Altenbochum. Hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Das Fahrzeug des 25-Jährigen wurde auf die andere Fahrbahn geschoben und kam zum Stehen. Aus noch ungeklärtem Grund fuhr der Senior noch circa 60 Meter auf der Alte Wittener Straße in Richtung Langendreer. Hier prallte er dann rechts neben der Fahrbahn gegen einen Baum.

Der 80-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 37-jährige Beifahrerin des jüngeren Bochumers wurde leicht verletzt, so die Polizei weiter. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

