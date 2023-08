Nachdem ein selbst errichteter Spielplatz in Bochum abgerissen wurde, gibt es nun einen Ersatz.

Kinderspielplatz Nach Abriss von Spielplatz in Bochum: Gute Nachrichten

Bochum-Ehrenfeld. Vor einem Jahr hat die Stadt Bochum eine Spielecke abreißen lassen, den Eltern selbst gebaut hatten. Es folgte Protest. Nun gibt es Neuigkeiten.

Vor rund einem Jahr hat es am Hans-Ehrenberg-Platz im Bochumer Ehrenfeld viel Aufregung gegeben. Das von vielen Kindern genutzte Spielhäuschen wurde aus Gründen der Verkehrssicherheit durch die Stadt abgerissen. Nun gibt es gute Nachrichten.

Nach rund einem Jahr ist auf der Fläche ein Spielhaus aus Holz errichtet worden. Noch stehen rundherum Bauzäune. „Ich freue mich, wenn es nach erfolgreicher Abnahme durch die Stadt dann auch freigegeben wird und hoffe, dass es gut angenommen wird“, so Jens Matheuszik, Ratsmitglied der SPD, der direkt am Morgen des Abrisses kontaktiert wurde und das Thema auch in die Bezirksregierung Bochum-Mitte brachte.

Nach Abriss des selbst gebauten Spielhauses: Große Aufregung im Bochumer Ehrenfeld

Mitte August des vergangenen Jahres war die Aufregung bei den Menschen im Viertel groß, als die Stadt das Spielhäuschen – errichtet von Eltern – abgerissen hatte. Daraufhin wurde eine Unterschriftenkampagne initiiert und auch die Politik eingeschaltet. Irgendwann stand fest: Die Stadt Bochum sorgt für Ersatz, Lieferengpässe verzögerten den Bau allerdings um einige Wochen. Am 21. Juni begannen dann die Arbeiten am Hans-Ehrenberg-Platz. In der Planung seien sowohl der Wunsch nach einem kleinen Spiele-Laden als auch nach einer Wandfläche berücksichtigt worden.

So sieht es aus der Nähe aus: Das neue Spielhaus am Hans-Ehrenberg-Platz im Bochumer Ehrenfeld. Foto: Jens Matheuszik / SPD

Seit Juli 2019 gab es den kleinen Spielplatz im Viertel. Natalia Nemchaninova vom Pizza-Restaurant an der Ecke hatte im Juli 2019 gemeinsam mit ihrem Mann ein hölzernes Spiel-Häuschen aufgebaut. Die eigenen Kinder (sechs und drei Jahre alt) spielten dort mit ihren Freundinnen und Freunden. Das sei nie offiziell genehmigt, aber auch nie ein Problem gewesen. Vom Fenstern aus mussten die Kinder aber dann beobachten, wie ein Bau-Trupp der Stadt ihren Spielplatz dem Boden gleich machte. Von der Spiel-Ecke ist nichts übrig geblieben.

Die Enttäuschung war groß. Bei der Stadt zeigte man sich damals verständnisvoll, machte aber deutlich, dass es keine Alternativen zum Abbau gegeben habe. Im Juli war man auf die Fläche aufmerksam geworden. Über den Mängelmelder hatte sich ein Anwohner beschwert. „Leider waren Spielhaus und Sandkasten weder in Material (Spanplatten) und Verarbeitung (scharfe Kanten), noch in der Standortwahl (direkt neben dem Parkplatz) sicher. Für Spielgeräte und -flächen gelten hohe Sicherheitsvorschriften“, sagte Stadtsprecherin Tanja Wißing.

So sah das alte Spiel-Häuschen aus, das nach rund drei Jahren abgerissen wurde. Foto: Alexa Heuser

