Nach 31 Jahren: Pfarrer verlässt Gemeinde Weitmar-Mark

Ein Ständchen zum Abschied von Pfarrer Eckhardt Loer bot das Quartett „Mess in gold“ vor der Kirche. Er verlässt die Evangelische Kirchengemeinde Weitmar-Mark nach 31 Dienstjahren.

Weitmar-Mark. Pfarrer Eckhardt Loer hat nach 31 Jahren die Evangelische Kirchengemeinde Weitmar-Mark verlassen. Er wechselt komplett in die Nachbargemeinde.

Stehende Ovationen in der Emmauskirche und gleichwohl ein irgendwie unwirkliches Ereignis: Beides gehörte dazu, als Pfarrer Eckhardt Loer nach 31 Dienstjahren Abschied von der Evangelischen Kirchengemeinde Weitmar-Mark nahm. Er wechselte nun auf eine volle Stelle in die Nachbargemeinde Wiemelhausen, seit 2011 arbeitete er in beiden Gemeinden jeweils zu 50 Prozent.

Kurz vor der Verabschiedung spielte das Quartett „Mess in gold“ ein Ständchen – sehr zur Freude von Loer. Vereinzelt hören Leute zu. „Eigentlich wäre der Platz hier vor der Kirche voll gewesen mit Menschen. Und auch gleich der Gottesdienst“, kommentiert eine Besucherin die Situation. Stattdessen Leere.

Trotz Corona: Besonderer Abschied mit Musik für Pfarrer Eckhardt Loer

Pfarrerin und Kollegin Heike Schmidt-Solty erklärt zum Auftakt: „Unserer Gemeinde lag es trotz der Situation am Herzen, Dir einen besonderen Abschied mit viel schöner Musik zu geben.“ Dafür sorgte Organist Wilhelm Beule, da ein gemeinsames Singen aufgrund der möglichen Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus nicht erlaubt ist.

Besser ein kleiner als kein Gottesdienst, findet auch Loer, als er die wenigen zugelassenen Gäste begrüßt. In der Abschiedspredigt spricht er ihnen Mut zu: „Die Heilkraft Gottes ist in der Welt“, betont er: „Wir müssen nur zugreifen, damit sie beim Gegenüber aber auch bei uns Gutes hervorruft.“

Presbyterium: „Wir werden Dich vermissen“

An welchen Stellen Loer hilfreich in der Gemeinde gehandelt hat, zählt Schmidt-Solty stellvertretend für das Presbyterium auf. Ob Konfirmandenfahrten, Jugendarbeit, Kindergarten-Aktionen mit Kindern, Erzieherinnen und Eltern oder die Zusammenarbeit in der Gemeindeleitung: Stets habe er die Leute berührt und Zusammenarbeit gestärkt. Ihr Fazit: „Wir werden Dich vermissen.“

Superintendent Gerald Hagmann vom Kirchenkreis, der Vikar bei Loer war, übernahm die offizielle Verabschiedung. Grußworte gab es vom Kita-Team und den Jugendlichen der Gemeinde.



