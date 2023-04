Nabu Bochum: Naturschutzaktionen für Kleine und für Große

Bochum: Auch in diesem Jahr ruft der Nabu Jung und Alt zum Vögel zählen auf. (Archivbild).

Bochum. Im Frühjahr 2023 bietet der Naturschutzbund Bochum einen reichhaltigen Aktionskalender an. Für alle Altersgruppen ist etwas dabei.

Der Naturschutzbund Bochum (Nabu) bietet auch in 2023 wieder viele Naturschutz-Aktionen zum Mitmachen, Lernen und Zuhören an. Für Menschen allen Alters, vor allem aber für Kinder, gibt es spannende Projekte und Mitmachaktionen. Seit Jahren engagiert sich der Nabu in zahlreichen Projekten für Umweltschutz, Naturschutz und Artenvielfalt.

Überblick: Aktionstage des Nabu Bochum in 2023

23. April, 9 Uhr, Tagesexkursion Dingdener Heide

29. April, 11 Uhr, Pflanzentauschbörse

14. Mai, 9 Uhr, Vogelspaziergang Schleusenwärterhaus

15. Mai, 17 Uhr, Frühling auf der Streuobstwiese (für Kinder)

21. Mai, 10 Uhr, Tages-Radtour

24. Juni, 9 Uhr, Tages-Radtour Hervester Bruch

25. August, 20.30 Uhr, Batnight für Spürnasen (für Kinder)

29. September, 16.30 Uhr, Apfelsaft selbst gemacht (für Kinder)

Infos zum NABU-Bochum www.nabu-bochum.de

Alljährliche bundesweite Aktion: „Stunde der Gartenvögel“

Vom 12. bis zum 14. Mai ruft der NABU bundesweit, Vogelfreunde und Vogelfreundinnen dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu beobachten und dabei die höchste Anzahl jeder Art zu notieren, welche in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen sind. So soll Doppelzählungen vorgebeugt werden. Die Zählungen sind dabei im Park, vom Fenster oder Balkon aus möglich.

Infos zur „Stunde der Gartenvögel“: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/mitmachen/.

