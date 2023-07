Mysteriöser Unfall: Motorradfahrer flüchtet nach Sturz

Bochum. Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall mit den Worten „keine Polizei“ zu Fuß geflohen. Das Motorrad war zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der nach einem Unfall in Bochum-Langendreer am Montagnachmittag mit den Worten „keine Polizei“ geflohen ist. Wie die Polizei mitteilt, war das weiße Motorrad gegen 16.30 Uhr auf der Ümminger Straße mit einem links in die Unterstraße abbiegenden Kastenwagen zusammengestoßen.

Der Motorradfahrer sei gestürzt, danach aber sofort wieder aufgesprungen, habe „keine Polizei“ gerufen und sei zu Fuß geflüchtet. Das Motorrad mit einem wahrscheinlich gestohlenem Bochumer Nummernschild war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es seit einer Unterschlagung im Jahr 2015 zur Fahndung ausgeschrieben war.

Ob sich der Motorradfahrer verletzt hat, ist nicht bekannt. So wird er beschrieben: „kräftig“, 30 bis 35 Jahre alt; er trug schwarze Bekleidung und einen schwarzen Helm. Hinweise: 0234/909 52 06.

