My Wellness in Bochum geschlossen: Warum ist in Essen auf?

Bochum/Essen. Bei My Wellness können Sauna-Gänger sich in Privat-Suiten erholen. In Bochum ist die Filiale wegen Corona geschlossen, in Essen nicht. Warum?

Verwirrung um die Corona-Regeln beim Privat-Sauna-Anbieter My Wellness: Während das Saunieren in den voneinander getrennten Räumlichkeiten in Bochum seit Anfang November verboten ist, hat die Filiale mit gleichem Konzept und Ausstattung in Essen geöffnet. Grund dafür: Eine unterschiedliche Auslegung der Coronaschutzverordnung.

Nach Angaben der Stadt Bochum hat My Wellness erst jüngst mehrere Klagen vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gegen die verordnete Zwangsschließung wegen des Coronavirus verloren. „Die Entscheidung des Gerichts war darauf begründet, dass die Landesregierung mit dem Teil-Lockdown den gesamten Freizeitbereich zu Gunsten der Aufrechterhaltung anderer Bereiche (z.B. Kita und Schule) einschränkte, um Kontakte zu vermeiden“, so heißt es von der Stadt. Deshalb sind die Filiale in Bochum am Castroper Hellweg wie auch Filialen in Dortmund seit Anfang November dicht.

My Wellness: In Essen ist das Saunieren erlaubt, in Bochum verboten

Anders in der Nachbarstadt. Dort ist das Saunieren weiter möglich, obwohl sich auch die Essener auf Entscheidungen des Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen berufen. Im Juni habe dieses das Betriebsverbot für Einrichtungen wie My Wellness gekippt, weil es sich nicht um eine klassische Sauna handele. Die Einrichtung stelle „eine körperbezogene Dienstleistung“ dar, bei der der Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden eingehalten werden könne. „Es ist davon auszugehen, dass das Verwaltungsgericht auch anhand der aktuellen Coronaschutzverordnung zu keiner anderen Entscheidung kommt“, sagt eine Stadtsprecherin.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen sieht das auf Nachfrage nicht so. „Damals im Sommer hat die Coronaschutzverordnung den Betrieb einer solchen Sauna tatsächlich erlaubt“, so Wolfgang Thewes, Sprecher des Verwaltungsgerichtes. Mit der neuen Coronaschutzverordnung seien Saunen grundsätzlich verboten worden. „Es liegt da an den Städten, die unterschiedliche Schlüsse aus diesen Vorgaben zu ziehen und die Regeln zu interpretieren wie im Sommer“, so Wolfgang Thewes.

Die weiterhin geöffneten Wellness-Suiten in Essen sind jedenfalls gefragt in diesen November-Tagen. Der komplette Monat sei ausgebucht, heißt es von My Wellness. „Uns scheint, als habe nur die Stadt Essen unser Hygienekonzept tatsächlich geprüft“, sagt Sprecherin Sarah Stock. „Es ist für uns schwer zu begreifen, dass wir in den anderen Städten schließen müssen, schließlich läuft unser Betrieb komplett kontaktlos.“

