Muttertags-Spezial: Tierpark Bochum lädt zum Picknick-Dinner

Bochum. Wer eine Geschenkidee für den Mutter- und Vatertag sucht: Zu einem Drei-Gänge-Menü zwischen Flamingos und Seehunden lädt Bochums Tierpark ein.

Wer noch auf der Suche nach einem außergewöhnliches Muttertags- oder Vatertagsgeschenk ist, den kann der Tierpark Bochum auf eine besondere Idee bringen: Mütter oder Väter können können dort ein „Picknick-Dinner mit Blick auf Erdmännchen, Flamingos, Seehunde oder Zwergotter“ verbringen, kündigen Tierpark + Fossilium Bochum an.

Spezial zum Muttertag und Vatertag: Tierpark Bochum lädt zum Picknick-Dinner

„Das Mutter- und Vatertags-Special bietet Besucher:innen die Möglichkeit, den Tag außerhalb der üblichen Stoßzeiten mit einem entspannten Spaziergang ausklingen zu lassen und den Abend inmitten der Tierwelt zu genießen“, teilt der Tierpark mit. Das Abendessen vom Wirtshaus Franz Ferdinand Bochum mitten im Tierpark kann ab sofort für den Muttertag, Sonntag, 8. Mai, sowie für den Vatertag, Donnerstag, 26. Mai, gebucht werden.

Das 3-Gänge-Menü stellt der Restaurant Franz Ferdinand Bochum. Foto: Franz Ferdinand Bochum

An diesen Abenden verlängert der Tierpark seine Öffnungszeiten bis 21 Uhr, die Kasse schließt aber bereits um 19 Uhr. Das buchen. „Das gebuchte Picknick wird als Drei-Gänge-Menü inklusive Getränke transportfähig arrangiert und kann zwischen 18:30 Uhr bis 19 Uhr am Tierpark-Kiosk in Empfang genommen werden“, so der Tierpark. Bei schlechtem Wetter würden die Tisch-Reservierungen in das Aquarien- und Terrarienhaus verlegt.

Die Buchung beim Franz Ferdinand erfolgt telefonisch unter 0234 93539212 oder per Mail: an info@franzferdinand-bochum.de unter dem Stichwort: „Late-Night-Dinner im Tierpark“. Bei der Buchung müssen Muttertag/Vatertag, die Personenzahl, der Name, die Telefonnummer, die Speisenauswahl und ein Standortwunsch des Tisches angegeben werden. Reservierungen / Stornierungen sind bis 48 Stunden vorher möglich. Das Menü für mindestens 2 Personen kostet pro Person 39,50 €, zuzüglich des Tierpark-Eintritts. Weitere Informationen finden Sie hier.

