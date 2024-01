Mutter (80) fast erwürgt: „Nur als Leiche in die Türkei“

Bochum Vor dem Bochumer Schwurgericht steht ein Mann, der seine Mutter (80) fast erwürgt haben soll. Nur durch einen Trick überlebte die Frau.

„Ich lass’ Dich nur als Leiche in die Türkei fliegen.“ Diese Worte soll ein 54-jähriger Bochumer zu seiner 80-jährigen Mutter gesagt und sie dann mit beiden Händen gewürgt haben, um sie zu töten. Nur weil sie sich tot gestellt habe, soll sie überlebt haben. Seit Mittwoch steht der Mann vor dem Schwurgericht. Vorwurf: versuchter Totschlag.

Beschuldigter soll wegen Psychose schuldunfähig sein

Der zweifache Familienvater war als Kleinkind mit seiner Familie aus der Türkei nach Bochum gekommen und hatte später als Schweißer und Schlosser bei Krupp gearbeitet. Er sitzt zwar auf der Anklagebank, ist aber kein Angeklagter, sondern nur ein „Beschuldigter“. Laut Staatsanwaltschaft ist er wegen einer schizophrenen oder schizoaffektiven Psychose gar nicht schuldfähig. Deshalb könne er auch nicht „bestraft“ werden. Weil er wegen der Erkrankung aber gefährlich für die Allgemeinheit sei, muss das Gericht prüfen, ob er unbefristet in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht wird. Schon jetzt ist er dort eingesperrt.

Am Abend des 30. Juli 2023, gegen 21.30 Uhr, soll der Mann in der Wohnung seiner Mutter an der Wattenscheider Straße zunächst Selbstgespräche geführt haben. Dann habe er zu ihr gesagt: „Sie sagen, ich soll Dich umbringen.“ Wer mit „die“ gemeint war, ist noch unklar und könnte im Prozess geklärt werden. Seine Mutter habe er so lange gewürgt, bis sie so getan habe, als ob sie schon erstickt sei. Der 54-Jährige habe dies geglaubt und gesagt: „Jetzt bist Du tot.“ Danach sei er aus der Wohnung geflüchtet.

Noch am selben Abend wurde er an der Kreuzung Kortländer/Dorstener Straße von einer Polizeistreife gefasst. Der Hinweis kam von seinem erwachsenen Sohn, der zuvor die Polizei informiert hatte: „Mein Vater hat meine Oma erwürgt.“ Er meinte: gewürgt.

Mutter des Beschuldigten verweigert die Aussage

Die 80-Jährige, die kurzzeitig in Lebensgefahr schwebte, wurde damals von Rettungskräften ins Bergmannsheil gebracht. Dort stabilisierte sich ihr Zustand. Im Prozess macht sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Tatmotiv könnte ein Streit um Geld gewesen sein. Jedenfalls soll dies der Beschuldigte bei seiner Festnahme angedeutet haben.

Im Antrag der Staatsanwaltschaft zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus steht noch ein zweiter Vorwurf: Drei Wochen vor der Würgeattacke, am 7. Juli, soll der Beschuldigte auf dem Gehweg vor seiner damaligen Wohnung in Hofstede seinen erwachsenden Sohn mit Mord gedroht haben. „Ich bring’ Dich heute um.“ Dabei habe er seine Finger zu einer Pistole geformt. Der Sohn habe die Drohung ernst genommen, so die Staatsanwaltschaft.

Beschuldigter aus Bochum äußert sich zu den Vorwürfen nicht

Seinen Lebenslauf schilderte der Beschuldigte zum Prozessauftakt mit großer Redseligkeit („Soll ich Ihnen mal was sagen, Herr Richter?“), zu den Tatvorwürfen hingegen schwieg er. Das Gericht hat fünf weitere Sitzungstage bis 1. März angesetzt.

