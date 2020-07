Mutige Autofahrerin rettet kranker Frau in Bochum das Leben

Bochum/Herne. Das war Zivilcourage! Eine Autofahrerin hat in Bochum das Leben einer anderen Autofahrerin gerettet: Diese hatte einen medizinischen Notfall.

„Schutzengel im Rückspiegel“, schreibt die Polizei Bochum. Als eine Autofahrerin vor ihr seltsam fuhr, reagierte eine 27-jährige Bochumerin sehr couragiert. Gemeinsam mit zwei weiteren Helfern rettete sie der Frau das Leben.

Die 27-Jährige war laut Polizei am Mittwoch (22.) mit ihrem Wagen auf der Straße „Auf dem Dahlacker“ in Bochum Richtung Herne unterwegs, als ihr gegen 13.40 Uhr auffiel, dass das vorausfahrende Fahrzeug Schlangenlinien fuhr. Als der Wagen vor ihr verkehrsbedingt anhielt, fasste sie sich ein Herz. Sie stieg aus ihrem Auto und sprach die Fahrerin – eine 58-jährige Hernerin – an. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Die Hernerin befand sich in einer lebensbedrohlichen medizinischen Notlage und nahm ihr Gegenüber offenbar kaum wahr, weshalb sie weiterfuhr.

Blitzschnell Helfer aus einer Apotheke in Bochum geholt

An der Kreuzung zur Herner Straße rannte die Bochumerin in die dortige Apotheke und holte eine 41-jährige Bochumerin sowie einen 59-jährigen Bochumer zur Hilfe. Gemeinsam hievten sie die Hernerin, die erneut verkehrsbedingt angehalten hatte, aus ihrem Auto. Dabei rollte der Wagen jedoch wieder los, so dass die beiden Helfer aus der Apotheke Schürfwunden davontrugen. Geistesgegenwärtig stieg die 27-Jährige in das Auto und stoppte es.

Gemeinsam versorgten sie die Hernerin bis zum Eintreffen des Rettungswagens, der sie wenig später ins Krankenhaus fuhr. Die beiden verletzten Helfer verzichteten auf eine ärztliche Behandlung. „Die Polizei kann nur den Hut ziehen, vor diesem hohen Maß an Zivilcourage!“, so Polizeisprecher Jens Artschwager.