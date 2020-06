Musikschule Bochum gibt erstes Konzert nach der Corona-Pause

Das Robert-Mayer-Trio spielt am Sonntag im kleinen Saal des Anneliese-Brost-Musikforums in Bochum.

Bochum. Das Robert-Mayer-Trio spielt am Sonntag im kleinen Saal des Musikforums. Die Zuhörer können sich auf beschwingten Jazz freuen. Eintritt frei.

Die Musikschule Bochum musste während der Corona-Pandemie in den letzten Wochen ihren Spielbetrieb sowie den Unterricht einstellen. Doch auch hier werden die Aktivitäten langsam wieder hochgefahren. Erster Beweis: Am Sonntag, 21. Juni, um 19 Uhr spielt das Robert-Mayer-Trio ein Konzert im Anneliese-Brost-Musikforum am Marienplatz. Die Zuhörer können sich auf beschwingte Jazz-Klänge freuen.

Das Robert-Mayer-Trio holt damit ein Konzert nach, das ursprünglich im März stattfinden sollte. Das Ensemble besteht aus zwei Lehrern der Musikschule: Robert Mayer (Hammondorgel) und Philipp Sauer (Saxophon) musizieren gemeinsam mit dem Schlagzeuger Dirk Leibenguth. Gespielt werden ausschließlich Eigenkompositionen von Robert Mayer. Die leicht und locker wirkende Musik des Trios wird auch als „San Francisco Jazz Sound“ bezeichnet.

Karten sollten frühzeitig reserviert werden

Der Eintritt ist frei, allerdings sollten die Karten im Vorfeld per Mail reserviert werden. Da im kleinen Saal des Musikforums nur 60 Plätze zur Verfügung stehen, empfiehlt sich eine frühzeitige Online-Reservierung. E-Mail an: RainerBuschmann@bochum.de

Am 11. Mai hat der Unterricht an der Musikschule am Westring 32 wieder begonnen. Neben dem Einzelunterricht kann jetzt auch wieder Instrumentalnterricht zu zweit sowie in Gruppen angeboten werden. Allerdings gelten auch hier strenge Hygienevorschriften.

