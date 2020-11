Musikschule Bochum feiert Beethoven-Jahr mit Online-Konzert

Der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven wird in diesem Jahr gefeiert. Er gilt neben J.S. Bach als bedeutendster deutsche Komponist.

Bochum. Die Musikschule Bochum ehrt Ludwig van Beethoven zum 250. Geburtstag. Wegen Corona gibt’s das Konzert nicht im Musikforum, sondern im Internet.

Die Corona-Krise dauert an, und der Kulturbereich ist besonders hart betroffen. Live-Konzerte sind nicht möglich, oder besser gesagt: Sie sind zwar möglich, aber eben nicht vor Publikum. Die Musikschule Bochum geht deshalb einen neuen Weg. Am Wochenende steht ein Live-Streaming-Konzert aus dem Musikforum an.

Erstes Online-Konzert in der Geschichte

Es ist das erste Online-Konzert in der über 50-jährigen Geschichte der Musikschule. Am Sonntag, 22. November, um 17 Uhr wollen sich Musiklehrer und –schüler dem Jahresjubilar Ludwig van Beethoven widmen, dessen 250. Geburtstag begangen wird. Wegen Corona ist das Anneliese-Brost-Musikforum für Besucher geschlossen, aber Zuhören kann man doch. Denn die Aufführung wird im Internet auf dem Youtube-Kanal der Musikschule Bochum zu erleben sein.

Beethoven steht im Mittelpunkt

Lehrende und eine Schülerin interpretieren dabei das „Duett mit zwei obligaten Augengläsern“ und das Streichtrio Nr. 1 Es-Dur – beides Kompositionen von Ludwig van Beethoven - sowie Variationen für Violine und Gitarre des Zeitgenossen Mauro Giullani. Weiterhin erklingen zwei Stücke, die sich auf Beethoven beziehen: „A little moonlight“ von Kai Schumacher und „Variations on Ode to Joy“ von Bruce Stark.Der „Eintritt“ zu dem Online-Konzert ist frei.

Ursprünglich war an diesem Datum ein großes Beethovenfest mit insgesamt vier Konzerten geplant. Da dies wegen der Corona-Einschränkungen nun nicht geht, hat die Musikschule sich entschlossen, neue Wege zu gehen.

