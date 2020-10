Musikschule Bochum: Anmeldung für „Jugend musiziert“ startet

Bochum. „Jugend musiziert“ macht sich seit 57 Jahren um den Nachwuchs verdient. Jetzt kann man sich für den Regionalwettbewerb in Bochum bewerben.

Der 58. Regionalwettbewerb Bochum/Herne „Jugend musiziert“ findet am 30. und 31. Januar des nächsten Jahres in der Musikschule Bochum, Westring 32, statt.

Ausgeschrieben sind die Kategorien Solowertung: Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel, besondere Instrumente; Ensemblewertung: Klavier vierhändig; Duo: Klavier und ein Streichinstrument; Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier; Schlagzeugensemble und besondere Ensemble.

„Jugend musiziert“ seit 57 Jahren

Der Wettbewerb richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren (mit Ausnahme von Gesang und Orgel) und ist Teil des bestrenommierten Musikförderprojekts Deutschlands. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in 57 Jahren des Bestehens bei „Jugend musiziert“ mitgemacht. Für viele von ihnen war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere.

„Jugend musiziert“ lädt Kinder und Jugendliche ein, mit einem Instrument oder als Sängerin/Sänger die Konzertbühne zu betreten um sich mit Gleichaltrigen vor einer Fachjury zu messen.

>>> Anmeldungen für den Regionalwettbewerb sind unter www.jugend-musiziert.org möglich. Weitere Infos unter 0234/910-1280 oder -2444. Anmeldeschluss ist der 15. November.

