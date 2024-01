Musical in Bochum: Karten für „Schneekönigin“ zu gewinnen

Bochum Heimspiel für das Bochumer Familientheater „Liberi“: Am 14. Januar wird im Ruhrcongress die „Schneekönigin“ aufgeführt. Wir verlosen Freikarten.

Das Bochumer Familientheater „Liberi“ setzt seine Erfolgsgeschichte fort. Für das Heimspiel mit der „Schneekönigin“ im Ruhrcongress verlost die WAZ vier Freikarten.

Seit der Gründung 2008 ist „Liberi“ zu einem der größten Tourneetheater in Deutschland herangewachsen. 100 Mitarbeiter sind beschäftigt. Regie wird an der Essener Straße 203 in Goldhamme geführt. Hier laufen alle Fäden zusammen.

Bochumer Theater erreicht jährlich mehr als 300.000 Besucher

Fünf Ensembles sind zwischen September und April in Deutschland, Österreich, Schweiz sowie in Luxemburg und Liechtenstein unterwegs. 430 Gastspiele umfasst eine Saison. Die Familienmusicals made in Bochum erreichen jährlich rund 300.000 Besucher. 1,5 Millionen waren es nach Angaben des Theaters seit dem Start vor 15 Jahren.

„Unsere Idee war es immer, Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu unterhalten und das Musical-Erlebnis direkt vor die Haustür zu bringen“, erklärt Lars Arend als künstlerischer Gesamtleiter. „Dabei setzen wir auf qualitativ hochwertige Produktionen, die zwar auf altbekannten Kinderbuchklassikern basieren, aber nach unseren eigenen Vorstellungen neu inszeniert werden. Egal ob Texte, Musik, Bühnenbild, Kostüme – alles wird von uns selbst konzipiert und umgesetzt.“

„Schneekönigin“ wird als moderne Eigeninszenierung gezeigt

Mit der „Schneekönigin“, „Aladin“, „Die Schöne und das Biest“, „Das Dschungelbuch“ und „Tarzan“ ist das Theater aktuell auf Tour. Am Sonntag, 14. Januar, um 15 Uhr macht „Liberi“ mit der „Schneekönigin“ als jüngste Produktion Station im Ruhrcongress. Für die Bochumer Macher ist es das einzige Heimspiel des Jahres.

In einer modernen Eigeninszenierung des Märchens von Hans Christian Andersen wird die Geschichte der mutigen Gerda erzählt, die sich auf die Suche nach ihrem besten Freund Kay im Eispalast der Schneekönigin macht. „Die Zuschauer erwartet ein spannendes Abenteuer mit zauberhaften Wesen in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen“, kündigt „Liberi“ an und verspricht „große Arrangements, eindrucksvolle Choreografien und ein außergewöhnliches Lichtdesign“.

WAZ verlost zweimal zwei Freikarten für das Musical

Die Vorstellung dauert zwei Stunden (inklusive 20 Minuten Pause) und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Die Karten kosten je nach Kategorie 31, 27 und 23 Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten zwei Euro Ermäßigung. Tickets gibt‘s in allen Vorverkaufsstellen und auf theater-liberi.de.

Die WAZ verlost für den Familiennachmittag zweimal zwei Freikarten. Wer kostenlos dabei sein will, kann sich auf waz.de/schneekoenigin bis Mittwoch, 10. Januar, an unserem Gewinnspiel beteiligen. Die Gewinner werden informiert. Viel Glück!

